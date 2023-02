Gütersloher (51) wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Bis zuletzt stritt der Angeklagte (51) aus Gütersloh alle Vorwürfe ab. Geholfen hat es ihm nicht. Er muss mehr als fünf Jahre in Haft.

Gütersloh/Detmold (up) - Ein Mann, der vom Alkohol nicht lassen kann, ein Mädchen, das zum Opfer der sexuellen Gelüste des Trinkers wird. Die große Jugendkammer des Landgerichts Detmold hat am Montag einen 51 Jahren alten Gütersloher zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Der Mann hatte die Nichte seiner Lebensgefährtin über Jahre sexuell missbraucht. Zu dieser Überzeugung gelangte die Kammer im Prozess.

Der Maurer soll sich über Jahre hinweg an der Nichte seiner Lebensgefährtin vergangen haben – beide leben im selben Haus im lippischen Extertal. Das Mädchen, zum Beginn des Tatzeitraums 2015 neun Jahre alt, hatte im März vergangenen Jahres seiner Mutter erzählt, es habe gerade sexuelle Handlungen an dem Angeklagten vornehmen müssen, nachdem dieser es in den Keller gelockt habe.

Angeklagter bestreitet die Vorwürfe

Auch in den Jahren zuvor soll es schwere Übergriffe gegeben haben: Bei bestimmten unverfänglichen Gelegenheiten soll der 51-Jährige das Kind durch Anfassen im Intimbereich oder durch das Erzwingen sexueller Handlungen missbraucht haben – mal in einem Zelt im Garten, mal im Planschbecken, mal in der Sauna im Keller des Hauses.

Der Angeklagte stritt vor der Jugendkammer des Detmolder Landgerichts von den zehn Tatvorwürfen alle rundheraus ab – bis auf den letzten: Während er „total betrunken“ gewesen sei, habe sich das Mädchen im Keller von sich aus an ihm zu schaffen gemacht, behauptete er. Alles andere in der Anklageschrift habe sich „niemals“ ereignet: Vielmehr sei das Mädchen zickig, pampig und lüge.

Palettenweise Bier konsumiert

Der Vorfall im Keller sei nur seiner Alkoholisierung geschuldet gewesen, betonte der Gütersloher: Er sei seit Jahren starker Trinker, konsumiere Unmengen von Bier innerhalb kurzer Zeit. Drei Paletten zu 18 Halbliter-Dosen pro Tag gab er als Daumenwert an – ein gigantisches Quantum, das Vorsitzender Richterin Anke Grudda die Bemerkung entlockte: „So viel kann man doch gar nicht trinken.“ „Ich kann das, leider“, gab der 51-Jährige zurück.

Die 15-Jährige schilderte dem Gericht die Vorfälle aus ihrer Sicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit – und zwar konstant, detailliert und nach konkreter Erinnerung, wie es in der Urteilsbegründung hieß. Zwar brachten die Tante und die Mutter des Mädchens im Zeugenstand vor, sie hielten die Angaben der 15-Jährigen für unwahr.

Tante und Mutter widersprechen

Die Jugendkammer hingegen fand die junge Zeugin umfassend glaubwürdig. Nicht zuletzt, weil das Mädchen sich auch einer Therapeutin anvertraut hatte, die bei der 15-Jährigen eine posttraumatische Belastungsstörung feststellte. Mit einer Gesamtstrafe von fünf Jahren und drei Monaten Haft kam die Kammer exakt dem Antrag der Staatsanwaltschaft nach.