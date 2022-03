Gütersloher Bürgerstiftung hilft Geflüchteten

Gütersloh (gl) - Der Krieg in der Ukraine hat überall große Bestürzung und Ängste verursacht. Millionen Menschen sind bereits vor Bomben und Zerstörung in ihrem Heimatland geflüchtet. Viele von ihnen suchen Schutz und Zuflucht in Deutschland – auch in Gütersloh. „Ihnen zu helfen, ist eine Herzensangelegenheit, aber auch eine Herausforderung, der sich viele Menschen in der Stadt stellen. Auch die Bürgerstiftung Gütersloh“, sagt Geschäftsführerin Nina Spallek in einer Mitteilung.

Hilfe für Vereine, Institutionen und Gruppen

Wie schon bei der Migrationswelle 2015 lasse die Stiftung ihr „Engagement für Flüchtlinge“ nun wieder aufleben und unterstütze damit alle Institutionen, Vereine, Gruppen und Einzelpersonen, die sich vor Ort für Geflüchtete einsetzten. „Uns ist es wichtig, diese von den Ehrenamtlichen und gemeinnützigen Einrichtungen gelebte gesellschaftliche Solidarität mit den hier gestrandeten, durch den Krieg schwer belasteten Ukrainern zu fördern und zu stärken“, betont Vorstandssprecherin Katrin Meyer. „Und das schnell, unbürokratisch und flexibel.“

Geldspenden sind willkommen

Wer sich engagieren möchte, kann demnach auf das Bürgerstiftung-Konto „Engagement für Flüchtlinge“ spenden: IBAN DE 05 4785 0065 0000 0359 32. Auch Hilfsaktionen würden gefördert, heißt es in der Mitteilung der Bürgerstiftung. „Ob es dabei um kurzfristige Hilfen wie Anschaffungen für die Unterkünfte der Flüchtlinge, um Schul-Materialien zum Erlernen der deutschen Sprache oder um Tickets für den Nahverkehr geht, ist nicht festgelegt“, berichtet die Stiftung.

Es könne sich auch um langfristige Hilfen wie die Vernetzung und Einbindung von Flüchtlingen in ihrer neuen Nachbarschaft handeln. Sowohl Sach- als auch Honorarmittel bis 2500 Euro könnten zudem beantragt werden. „Über die Vergabe der Fördermittel wird kurzfristig entschieden“, heißt es. Nicht gefördert werden könnten Leistungen oder Aktivitäten, auf die Flüchtlinge einen Rechtsanspruch hätten oder die Aufgabe des Bundes oder Landes seien.

Nähere Informationen sowie das Antragsformular finden sich auf der Homepage der Bürgerstiftung unter www.engagement für fluechtlinge/buergerstiftung-guetersloh.de. Bei Fragen gibt die Geschäftsstelle der Gütersloher Bürgerstiftung Auskunft unter 05241/97130 oder per E-Mail an corinna.nagels@buergerstiftung-guetersloh.de.