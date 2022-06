Gütersloher Digitaltage vom 20. bis zum 24. Juni

Gütersloh (gl) - Wie kann ich meine Internetverbindung optimieren? Was sollte ich beachten, wenn mein Kind sein erstes Smartphone bekommt? Wie kann ich als Einzelhändler die Digitalisierung für mich nutzen? Und was passiert eigentlich mit meinen Daten, wenn ich mal nicht mehr bin?

Unterschiedliche Lebensbereiche im Blick

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im Rahmen der Gütersloher Digitaltage. Unter Federführung des Digitalisierungsteams der Stadt Gütersloh und der Stadtbibliothek haben sich zahlreiche Partner zusammengetan und 26 Veranstaltungen auf die Beine gestellt, die Digitalisierung erklären, erlebbar machen und ganz konkrete Hilfestellungen bieten.

„Die Veranstaltungen beschäftigen sich mit unterschiedlichen Lebensbereichen, da sollte für jede und jeden etwas dabei sein – vom Kind bis zu den Großeltern, für Einzelhändler und Ehrenamtliche, für Kreative und Techniker“, kündigt Sandra Causemann, Referentin für den digitalen Wandel, an.

Die Stadtwerke Gütersloh stellen die Mobilitäts-Apps „Shuttle – Holt dich ab“ und „Share – Bringt dich hin“ vor und aktivieren sie bei Bedarf direkt bei den Teilnehmenden auf dem Smartphone, teilt die Stadt mit. Gleiches gilt für die App der beliebten „Sport im Park“-Reihe – veranstaltet von der Arbeitsgemeinschaft „Siba – Sport im besten Alter“.

„Wayguard“ begleitet Frauen sicher nach Hause

Die Gleichstellungsstelle der Stadt und die Kreispolizeibehörde präsentieren die App „Wayguard“, die Frauen und Mädchen sicher nach Hause begleitet. Die Stadtbibliothek bietet unter anderem einen Workshop zum Thema 3D-Druck an und erklärt Großeltern, wie sie ihren Enkelkindern mit der interaktiven Kinderbuch-App das Lesen näherbringen.

Der Fachbereich Kultur stellt das neue Kulturportal mit einer Präsentationsmöglichkeit für Kulturschaffende vor. Andere Veranstaltungen beschäftigen sich mit digitaler Vereinskommunikation und digitalen Wegen ins Ehrenamt. Die Verbraucherzentrale gibt in einem Online-Vortrag Tipps zu vermeintlichen Gratis-Spielen.

Smart City Gütersloh

„Wichtig ist uns als Smart City Gütersloh, niemanden allein zu lassen. Wir möchten, dass alle Menschen die digitalen Entwicklungen und Chancen besser verstehen und von ihnen profitieren können“, betont Carsten Schlepphorst, Beigeordneter für Digitalisierung, IT, Personal, Organisation und Feuerwehr bei der Stadt Gütersloh.

Die Veranstaltungen finden in Gütersloh in der Stadtbibliothek oder online statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Aufschluss gibt das Programmheft, das unter anderem in der Stadtbibliothek Gütersloh ausliegt – dort ist übrigens auch gleich eine analoge Anmeldung möglich.