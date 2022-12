Gütersloher Fachbereich Ordnung bekommt eine Leiterin

Wechsel an der Spitze des Fachbereichs Ordnung im Gütersloher Rathaus: Die Neue bringt Erfahrung im Krisenmanagement mit.

Gütersloh (gl) - Nicole Pollklas (39) wird neue Leiterin des Fachbereichs Ordnung der Stadt Gütersloh. Der Stadtrat hat dem Vorschlag der Verwaltung am Donnerstag einhellig zugestimmt. Pollklas folgt laut Mitteilung baldmöglichst auf den langjährigen Leiter Thomas Habig, der in den Ruhestand tritt.

Nicole Pollklas

Im Fachbereich Ordnung der Stadt Gütersloh liegen vielfältige Aufgaben. Er umfasst die Bereiche Bürgerbüro, Ausländerstelle, allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Standesamt, Verkehrsangelegenheiten sowie Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.

Seit 2016 bei der Stadt Gütersloh

Nicole Pollklas, gebürtige Rheda-Wiedenbrückerin, ist seit 2016 bei der Stadt Gütersloh beschäftigt. Nach ihrem Dualen Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin (FH) bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück war sie in der dortigen Stadtverwaltung zunächst im Bereich Wirtschaftliche Hilfen tätig, wechselte im Jahr 2010 ins Ordnungsamt Rheda-Wiedenbrück und übernahm vier Jahre später dort die Abteilungsleitung Straßenverkehrsangelegenheiten.

2016 wechselte Nicole Pollklas zur Stadt Gütersloh und trat im Fachbereich Ordnung die Leitung der Abteilung Ausländerstelle an. Anschließend absolvierte sie parallel ein berufsbegleitendes Studium mit dem Abschluss Master of Public Administration sowie die Ausbildung zur Standesbeamtin. 2022 wechselte Pollklas auf die Stabsstelle Strategische Planung im Fachbereich Ordnung, die sich mit Krisenlagen befasst.

Krisenfest und erfahren

Erfahrung im Krisenmanagement bringt Nicole Pollklas mit, vor allem aus der Flüchtlingsbewegung 2015/16, der Tönnies-Corona-Krise im Sommer 2020 und aktuell der Kriegsflucht aus der Ukraine. In ihrer Freizeit ist Nicole Pollklas in der Freiwilligen Feuerwehr sowie musikalisch aktiv. Außerdem hat sie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Polizei und Verwaltung NRW inne.