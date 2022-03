Gütersloher FDP bereitet sich auf die Landtagswahl vor

Gütersloh (bit) - Die Gütersloher FDP steuert mit bewährter Führungsmannschaft die Landtagswahl am 15. Mai an. Der Ortsparteitag mit 16 Stimmberechtigten im Pavenstädter Schützenhaus bestätigte am Freitagabend einmütig in ihren Ämtern den Vorsitzenden Sascha Priebe und seine Stellvertreterin Dr. Candida Kuroczik.

„Wir stehen voll auf der Seite der Ukrainer“

Beide bilden zusammen auch die Fraktion im Stadtrat. Schatzmeister bleibt Stephan Strothenke und Schriftführer Markus Reiferscheid. Der zweite Stellvertreter Anthony Masaki wurde in Abwesenheit wiedergewählt.

Der FDP-Kreisvorsitzende Patrick Büker leitete die Versammlung bei durch den Krieg in der Ukraine gedrückter Stimmung. Büker: „Den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Putin können wir nicht hinnehmen. Wir stehen voll auf der Seite der Ukrainer.“ Er hält es für möglich, dass Städte wie Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück Flüchtlinge in der Größenordnung von einem Prozent ihrer Einwohnerschaft aufnehmen müssten.

FDP beteiligt sich nicht an Protestaktionen

Sascha Priebe: „Die Weltpolitik hat uns eingeholt in Gütersloh. Der Krieg in der Ukraine bewegt uns zutiefst.“ Er zerstöre Menschen, Träume und Infrastruktur, dürfe aber nicht dazu verleiten, russische Mitbürger in der Stadt anzufeinden. Was eine mögliche Rückkehr der Briten auf den Militär-Flughafen an der Marienfelder Straße Gütersloh anbelangt, meinte der Freidemokrat: „Wir stehen zu unseren Nato-Verpflichtungen.“

An Protestaktionen beteilige sich die FDP auf keinen Fall. Zurückgekehrt zur Kommunalpolitik, bemerkte Priebe, die von der Ratsmehrheit beschlossene Steuererhöhung sei angesichts steigender Energiepreise unangebracht.

Ein finanziell solides Jahr

Schatzmeister Stephan Strothenke wurde für seine Buchführung einstimmig entlastet. Es sprach, was die Finanzen der Ortspartei angeht, von einem soliden Jahr. Damit die Geschichte der FDP vor Ort nicht untergeht, hat das Stadtarchiv angeboten, Dokumente einzulagern.

Mit Blick auf die Landtagswahl stellte Kandidat Daniel Loermann (Harsewinkel) Wirtschaft als Schulfach heraus. Um dem Unterrichtsausfall entgegenzuwirken, fordert er eine 105-prozentige Lehrerversorgung. Wichtig erscheint Loermann ein Landesgesundheitsamt. Denn die Vernetzung der Gesundheitsämter dürfe nicht abhängen von der Schnelligkeit der Faxgeräte.

Kandidat wünscht sich NRW als Wasserstoff-Modellregion

Der Wahlkämpfer kam auch auf die erneuerbaren Energien zu sprechen und möchte Nordrhein-Westfalen zu einer Wasserstoff-Modellregion machen. Außerdem solle jeder Bürger des Landes bis 2025 über einen Glasfaseranschluss verfügen.