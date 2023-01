Gütersloher Filmwerk präsentiert das „Naturwunder Erde“

Auch der Kangchenjunga in Nepal, der dritthöchste Berg der Erde, wird zu sehen sein.

Los geht es am Donnerstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr im Filmwerk, Kaiserstraße 30. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit Greenpeace statt.

Naturwunder der Welt festgehalten

Für diese neue Live-Fotoshow konzipierte Markus Mauthe eine virtuelle Weltreise im Wandel der Zeit. „Seine besten Bilder zeigen die Naturwunder dieser Welt und führen das Publikum auf fast allen Kontinenten durch die relevanten Ökosysteme“, heißt es in der Ankündigung.

Kern der Multimediashow sei es, durch die Bildreise einen Blick zurück auf die Entwicklung der letzten 50 Jahre zu werfen und den Wandel des Planeten aufzuzeigen.

Ergreifende Fotomotive

Präsentiert wird diese Multivisionsshow von dem Referenten Geert Schroeder auf der großen Leinwand. Durch seine weltoffene Art und seine soziale und an Umweltschutz orientierte Lebenseinstellung werde diese Fotoshow zu einem audiovisuellen Erlebnis. „Naturwunder Erde – Unsere Welt im Wandel“ nimmt das Publikum mit in die Tiefen der Ozeane, durchstreift die Regenwälder des Planeten und führt zu den entlegensten Orten, indigenen Gemeinschaften und lokalen Communities.

Ergreifende Fotomotive rücken die Naturschönheiten und die Artenvielfalt unseres Planeten in den Mittelpunkt. Eindrucksvoll und emotional richtet der Referent aber auch einen eindringlichen Appell an uns alle: „Nur gemeinsam können wir handeln und die Zerstörung unseres Planeten und unserer Lebensgrundlagen stoppen“, heißt es weiter.

Anmeldung online

Warum sich der Einsatz für den Planeten lohnt, wie jeder Mensch einen Beitrag dazu leisten kann und welche Hebel für einen nachhaltigen Lebensstil wichtig sind, ist ein gleichsam wichtiger Bestandteil der Foto-Liveshow.

So wirft die Multivisionsshow einen Blick in die vergangenen 50 Jahre und zeigt gleichzeitig auch, wie uns ein Wandel in eine nachhaltige, gerechte, grüne Zukunft aller Menschen gelingen kann. Untermalt ist die Reportage mit Musik des Komponisten Kai Arend.

Nähere Informationen und Anmeldungsoptionen für die Live-Fotoshow finden Interessierte hier.