Gütersloher Freunde treten für guten Zweck in Pedale

Colin David, Lennart Eickhoff und Norbert Eickhoff (v.l.) treten kräftig in die Pedale. Am kommenden Samstag schwingen sich die drei Freunde wieder in den Sattel, um Geld für „Naturefund“ und die Bio-Station OWL zu sammeln.

Gütersloh (rast) - Mit einem zufriedenen Lachen biegen Norbert Eickhoff, Colin David und Lennart Eickhoff mit ihren Rennrädern um die Ecke. Die Trainingsrunde für die Aktion „Benefiz-Strampeln“ hat gut geklappt. Am kommenden Samstag, 2. Juli, soll es losgehen. Rund 320 Kilometer für den guten Zweck liegen vor ihnen.

Stolzes Tagespensum vor der Brust

„Wir fahren eben alle gerne Rennrad“, erzählt Colin David. Der Ex-Gütersloher, der jetzt in Minden wohnt, ist Ideengeber der Aktion. „Wie alle guten Dinge, ist auch das aus einer Bierwette entstanden“, sagt Norbert Eickhoff.

Während eines Besuchs in Kiel stand plötzlich fest: Von dort muss man doch mit dem Fahrrad nach Minden fahren können. Gesagt, getan und am Ende standen 294 Kilometer auf dem Tacho. „Blöde Zahl“, so Norbert Eickhoff. Irgendwie muss doch eine Drei davor.

Geld für Benachteiligte sammeln

Und danach wurden jedes Jahr mit dem Rad die 300 Kilometer gefahren. Während einer Trainingsfahrt mit seiner Frau Iris kam Norbert Eickhoff dann der Einfall: Das müsste sich doch auch für einen guten Zweck nutzen lassen.

Iris Eickhoff meinte zunächst, dass das nicht funktionieren würde, doch Versuch macht klug. Internetseite an den Start gebracht, das Spendenkonto eingerichtet, die Werbetrommel gerührt und schon konnte es losgehen.

Sechs Teilnehmer hat der Begleitbus nach Brandenburg gebracht. Von dort führte die Route zurück nach Minden. Allen Unkenrufen zum Trotz, es funktionierte. „Als wir am Start ankamen, hatten wir bereits 1100 Euro auf dem Konto, da waren wir mächtig beeindruckt“, berichtet Norbert Eickhoff.

Auftakt-Tour brachte gleich 3500 Euro

Am Ende der 326 Kilometer waren es 3500 Euro. Die wurden an die Flutopferhilfe im Ahrtal gespendet. Es war die bis dahin längste Tour und das vierte Mal, dass die Gruppe erfolgreich ins Ziel einfuhr. Zweimal musste die Fahrt wegen schlechtem Wetter abgebrochen werden.

In diesem Jahr nehmen zehn Fahrer teil – zwei jeweils aus Frankfurt, Hannover und Gütersloh sowie drei aus Minden und einer aus Fulda. „Wir hoffen natürlich, dass wir erneut eine schöne Summe zusammenbekommen“, blickt Norbert Eickhoff nach vorne. Was ganz gut aussieht.

Rückblick auf das Jahr 2021: Bei der Ankunft in Minden werden die Radler mit Applaus empfangen. Die Firma Constag aus Rüthen im Sauerland hat ihr Engagement bereits zugesichert. Das Geld soll zwei Aktionen zur Verfügung gestellt werden: Da ist zum einen die gemeinnützige Naturschutzorganisation „Naturefund“ zur Rettung des Hamberger Moors in Niedersachsen und zum anderen die Bio-Station OWL in Minden, die durch das Anlegen von Streuobstwiesen und dem Pflanzen von Hecken Lebensraum für Wildtiere schaffen will.

Informationen zum Spendenkonto und über die Tour 2021 sowie demnächst über die aktuelle Tour sind im Internet unter benefiz.strampeln.de zu finden.

300 Kilometer am Tag sind eine Hausnummer

Für Lennart Eickhoff und Colin David war es im vergangenen Jahr die erste Teilnahme an der Tour. Der erste Gedanke, als er gefragt wurde: „Über 300 Kilometer – auf gar keinen Fall.“ Bisher waren so 100 bis 150 Kilometer sein Limit. „Da waren wir immer zu zweit unterwegs. Am Ende reichte es dann auch“, erzählt der Gütersloher.

Allerdings ist das Fahren in einer größeren Gruppe deutlich entspannter. „Der Erste schluckt den Wind und hinten kann man sich ausruhen“, sagt Lennart Eickhoff. Trotzdem fordern die mehr als 300 Kilometer ihren Preis.

In der Gruppe fährt es sich entspannter

Arme, Nacken und Gesäß beginnen zu schmerzen. Lennart Eickhoff: „Das ist Kopfsache. Man muss sich bei Laune halten, dann klappt das auch.“ Gut, wenn ein echter Leistungsträger zur Gruppe gehört. In diesem Fall ist das Andreas „Kasalla“ Kubiak aus Fulda.

Wenn einige der Teilnehmer nicht mehr so recht konnten, hat er die Führungsarbeit übernommen. Damals war die Gruppe durchschnittlich mit 27 Stundenkilometern unterwegs. Mit Pausen seien sie rund 15 Stunden unterwegs gewesen. Die reine Fahrzeit betrug elfeinhalb Stunden.

Und von wo aus geht es am Samstag los? Das hängt vom Wetter ab. Der Begleittransporter bringt die Radfahrer dorthin, wo die Strecke zurück nach Minden den meisten Rückenwind verspricht.