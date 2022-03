Gütersloher Frühling heißt Gäste willkommen

Eine Parklandschaft, bepflanzte Ellipsen und ein verkaufsoffener Sonntag: In Gütersloh gibt es in den nächsten Tagen reichlich zu sehen.

Gütersloh (din) - Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt der Gütersloher Frühling am Donnerstag, 24. März, in die Innenstadt zurück. Die Grüne Branche hat sich alle Mühe gegeben, die Einkaufsmeile mit pfiffigen Ideen zu verschönern.

Auf dem Berliner Platz lädt wie in früheren Jahren eine mit Bäumen gestaltete Parklandschaft zum Verweilen ein. Ellipsenförmige Beete enthalten Anregungen für den heimischen Garten. Und in der mittleren Berliner Straße werden Palettentürme in den Nationalfarben der Ukraine, Blau und Gelb, bepflanzt – als Zeichen der Solidarität.

Zeichen der Solidarität

Auf dem Kolbeplatz entsteht ein zweites grünes Zentrum. Dort sollen Liegestühle zum Relaxen bereitstehen.

Der Gütersloher Frühling ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Gütersloh Marketing, der Werbegemeinschaft Gütersloh, der Immobilien- und Standortgemeinschaft Mittlere Berliner Straße und von Gartenbaubetrieben.

Am Sonntag öffnen die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr. Günstige Parkmöglichkeiten gibt es an der Weberei an der Bogenstraße und auf dem Marktplatz an der Prekerstraße. Für das lokale Einkaufen („Local Shopping“) wird auch auf Beeten geworben.

Der Gütersloher Frühling dauert vom Eröffnungswochenende (Motto: „Gütersloh blüht auf“) bis zum 22. Mai. Zum Abschluss soll „Gütersloh in voller Blüte“ stehen (www.guetersloher fruehling.de).