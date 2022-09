Gütersloher Gesamtschule und Mohn Media kooperieren

Die dritte Gesamtschule in Gütersloh kooperiert mit Mohn Media. Die Schüler erhalten so frühzeitig Einblick in die Arbeitswelt.

Gütersloh (gl). Mohn Media Mohndruck und die dritte Gesamtschule werden künftig zusammenarbeiten. Schülerinnen und Schüler sollen so die Möglichkeit erhalten, frühzeitig einen Einblick in die Arbeitswelt zu nehmen. Das Unternehmen tritt frühzeitig mit möglichen Nachwuchskräften in Kontakt. Der Kooperationsvertrag ist am Dienstag unterzeichnet worden.

Mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) wurde eine Vereinbarung zur Kooperation „lHK – Schule – Wirtschaft“ besiegelt. Es ist die 251. Kooperation dieser Art, heißt es in der Mitteilung der IHK.

Praxisnaher Einblick in regionale Arbeitswelt

Dietmar Niedziella, IHK-Referent Höhere Berufsbildung, stellte während der Unterzeichnung im Unternehmen das Ziel vor. „Schülerinnen und Schüler erhalten einen praxisnahen Einblick in die regionale Arbeitswelt. Die Unternehmen lernen mögliche Nachwuchskräfte kennen.“ Darüber hinaus sollten Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützt werden, den Unterricht noch praxisnäher zu gestalten, so Niedziella. Die Mitgliedsbetriebe könnten sich mit dem System Schule und deren Kultur vertraut machen.

Wegen des demographischen Wandels gebe es nach wie vor einen steigenden Bedarf der Wirtschaft an Auszubildenden. Ziel sei es, allen allgemeinbildenden Schulen in Ostwestfalen einen Kooperationspartner zu vermitteln, sofern sie dies wünschten.

Wettbewerb um Auszubildende wird intensiver

„Der Wettbewerb um gute Auszubildende wird immer intensiver“, betonte Ulf Marquardt, Personalchef bei Mohn Media. Vor diesem Hintergrund habe die Vereinbarung mit der dritten Gesamtschule in Gütersloh Pilotcharakter. Als führender und vielfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb in der Region habe Mohn Media ein großes Interesse daran, jedes Jahr viele Schulabgänger für eine Lehre im Unternehmen zu gewinnen. „Die Kooperation eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler frühzeitig über die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen zu informieren, ihnen wichtige Einblicke in die Praxis zu geben und sie beim Start ins Berufsleben umfassend zu unterstützen“, so Marquardt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Mohn Media Europas führende Druckerei als Partner für die Berufsorientierung an unserer Schule gewinnen konnten“, sagte Marcus Göcke, Leiter der Gesamtschule. Die Kooperation sei für die Einrichtung ein weiterer wichtiger Baustein im Rahmen des Berufswahlkonzepts und unterstützendes und orientierendes Element für die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zur Berufswahl.