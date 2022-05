Gütersloher hat sein vermisstes Auto wieder

Gütersloh (gl) - Seit Ende April suchte der Senior seinen Pkw. Wie vermutet, befand sich das Fahrzeug im Stadtgebiet Gütersloh. Wo genau, das wusste der Mann allerdings nicht mehr.

Wie die Polizei Gütersloh am Donnerstag nun berichtet, hat sich eine Anwohnerin gemeldet und den Standort des Fahrzeugs mitgeteilt. Der Pkw - ein VW Golf 5 Plus - steht demnach ordnungsgemäß abgestellt in einer Sackgassenstraße am Straßenrand.