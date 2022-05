Gütersloher Landrat: „Material für die Heute-Show“

Zum 1. Juni hin sollen aus der Ukraine geflüchtete Menschen in die Grundsicherung (SGB II) wechseln. Das ist mit Problemen verbunden.

Güterslohs Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) übt heftige Kritik an der Bundesagentur für Arbeit.

Kreis Gütersloh (gl) - Laut einer Mitteilung aus dem Gütersloher Kreishaus setzen die Jobcenter und die Ausländerbehörden vor Ort aktuell alles daran, den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge zu bewerkstelligen. Wie berichtet, sollen diese ab dem 1. Juni vom Asylbewerberleistungsgesetz zur Grundsicherung nach SGB II, also von den Kommunen zu den Jobcentern, wechseln.

Adenauer: „Unfassbare Bürokratie“

„Dieser Zeitplan ist durch beinahe unfassbare Bürokratie kaum noch zu halten“, warnt jetzt Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) in seiner Rolle als Sprecher der OWL-Landräte. Die Warnung ist einer Mitteilung aus dem Kreishaus zufolge aus den Jobcentern gekommen.

Laut Weisung der Bundesagentur für Arbeit sollen die Fiktionsbescheinigungen, die die Ausländerbehörden erstellt haben, nicht anerkannt werden. Sie entsprächen nicht dem Vordruck D 3 der Aufenthaltsverordnung.

„Das ist Material für die Heute-Show, habe ich gedacht, als ich das gelesen habe“, kommentiert Landrat Adenauer. „Die Ausländerbehörden von Städten und Kreisen machen seit Wochen Extraschichten, um die Flüchtlinge aus der Ukraine an den sogenannten PIC-Stationen zu registrieren und die Fiktionsbescheinigungen auszustellen. Und jetzt soll das, was wir ausgestellt haben, nicht reichen? Das kann nicht sein.“

„Unzuverlässige PIC-Stationen“

Man habe genug mit „echten“ Problemen zu kämpfen: Unzuverlässige und vor allem zu wenige PIC-Stationen, allen Ukrainern rechtzeitig vor dem Rechtswechsel ein Konto beschaffen und vieles mehr. „Da brauchen wir nicht auch noch künstliche Probleme.“

Sollte es bei der Weisung der Bundesagentur bleiben, könnten nur diejenigen zum Jobcenter und damit in den Rechtskreis SGB II wechseln, die eine Fiktionsbescheinigung auf dem Vordruck D 3 der Bundesdruckerei hätten. „Selbst wenn sie wollte, wird der Bundesdruckerei es kaum gelingen, diesen Vordruck rechtzeitig in großer Stückzahl in der ganzen Bundesrepublik zu verteilen“, sagt Adenauer.

„Weigere mich, dass Mitarbeiter die Arbeit zwei Mal machen sollen“

„Abgesehen davon weigere ich mich, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit zwei Mal machen sollen.“ Laut Adenauer ist bereits aus zahlreichen Rat- und Kreishäusern Protest gegenüber der Bundesregierung geäußert worden. Auch der Landkreistag NRW hat sich bei den zuständigen Ministerien gemeldet und ebenso wie Adenauer auf eine Streichung der Weisung gedrängt.