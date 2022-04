Gütersloher Nordbad öffnet am 1. Mai: Was sich ändert

Gütersloh (gl) - Das Freibad im Nordbad an der Kahlertstraße 70 in Gütersloh startet am Sonntag, 1. Mai, in die Saison. Von 8 bis 19 Uhr dürfen Besucher am Eröffnungstag unter freiem Himmel schwimmen. Änderungen gibt es beim Ticketsystem.

„Zusätzlich zum Ticketverkauf an der Freibadkasse setzen wir verstärkt auf ein digitales Angebot“, erläutert Roman Kellner, Verwaltungsleiter der Stadtwerke-Bäder. So können beispielsweise Saisonkarten auch als E-Tickets im Internet erworben werden. Statt der bekannten Transponderkarte gibt es künftig einen QR-Code, den jeder Ticketinhaber in seinem Smartphone hinterlegen kann. Bei Familienkarten erhält jede Person einen persönlichen Code.

Gut durch den Winter gekommen

„Damit bieten wir unseren Gästen noch mehr Komfort und eine vereinfachte Nutzung“, erklärt Kellner in einer Mitteilung der Stadtwerke. An besonders gut besuchten Tagen sollen auf diese Weise auch Wartezeiten an den Kassen reduziert werden. „Zudem setzen wir beim Ticketverkauf auf mehr Nachhaltigkeit – weniger Plastik, weniger Papier“, so Kellner. Deshalb seien auch alle anderen Eintrittskarten weiterhin online erhältlich.

Mit Hochdruck hat das Team von Bäderleiter Marko Rempe in den vergangenen Wochen die Becken und Anlagen des Freibads für die Besucher vorbereitet. Große Herausforderungen gab es in diesem Jahr nicht. „Das Bad ist gut durch den Winter gekommen“, resümiert Marko Rempe. Lediglich kleinere Ausbesserungsarbeiten hätten zusätzlich zu den routinemäßigen Reinigungs- und Wartungsarbeiten ausgeführt werden müssen. Unerwartete Frostschäden habe es – anders als 2021 – nicht gegeben.

Temperatur wird um ein Grad gesenkt

Insgesamt 4700 Kubikmeter Wasser wurden in die vier Becken des Freibads gepumpt. Auch beim Freibad folgen die Stadtwerke Gütersloh ihrem Ansatz, Energie einzusparen. Deshalb wird das große Schwimmerbecken zum Start mit einer Wassertemperatur von 23 Grad beheizt – ein Grad weniger als bisher. „Bei sportlicher Betätigung sind 23 Grad Wassertemperatur im Außenbereich noch sehr angenehm“, so Rempe. „Durch Sonneneinstrahlung wird sich das Wasser natürlich im Saisonverlauf noch weiter erwärmen.“ Die Wassertemperaturen der übrigen Becken blieben unverändert.

E-Tickets für das Nordbad-Freibad sind ab sofort im Online-Shop der Stadtwerke-Bäder erhältlich. Und wer sein Ticket lieber an Ort und Stelle erwerben möchte, der kann dies an der Freibadkasse tun.

Die Öffnungszeiten

Das Nordbad-Freibad ist ab 1. Mai montags von 6 bis 19 Uhr, dienstags bis samstags von 6 bis 20 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Tickets und Infos unter www.nordbad-guetersloh.de/freibad.