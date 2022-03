Gütersloher Ortsgruppe startet wieder mit Treffen

Langjährige Mitglieder sind in der Versammlung der Gütersloher Ortsgruppe des SOVD geehrt worden.

Gütersloh (mab) - „Ziemlich genau vor zwei Jahren haben wir uns hier aus dem gleichen Anlass getroffen.“ Mit diesen Worten hat Anne Wiegmann die Mitglieder des Sozialverbands Deutschland (SOVD) im Gütersloher Brauhaus zur Hauptversammlung begrüßt.

Ortsgruppe zählt aktuell 698 Mitglieder

Inzwischen habe die Pandemie das Leben verändert. Dennoch wolle man versuchen, das Vereinsleben wieder ein wenig in die alten Bahnen zu lenken. Die Vorsitzende der Ortsgruppe, sie zählt 698 Mitglieder, und die Kreisvorsitzende Helga Eberhard dankten allen, die dem Sozialverband während der Pandemie die Treue gehalten haben.

Der SOVD ist einer der größten Sozialverbände der Bundesrepublik. Er vertritt die sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder und engagiert sich für Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Die Ortsgruppe feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen.

„Wir haben viel telefoniert und eine Kerze angezündet“

Das Jubiläum soll am 12. Oktober im Brauhaus gefeiert werden. In den vergangenen beiden Jahren hätten alle Veranstaltungen abgesagt werden müssen. „Wir haben viel telefoniert und jeden Abend eine Kerze angezündet, das Licht der Hoffnung und Verbundenheit“, so die Vorsitzende.

Aus den Klönabenden, jeweils am zweiten Mittwoch im Monat, sei eine Frühstücksrunde geworden. Das nächste Treffen ist für den 13. April, ab 9.30 Uhr terminiert und findet beim Modehaus Kleine in Marienfeld statt. Eine Anmeldung sei erforderlich.

Mitglieder bringen sich in Position

Einstimmig wurde Anne Wiegmann für weitere zwei Jahre zur Vorsitzenden gewählt. Zweiter Vorsitzender wurde Arno Babst. Der 67-Jährige übernimmt die Position des verstorbenen Günther Wiegmann. Neue Schriftführerin ist Gabriele Babst, Schatzmeisterin für weitere zwei Jahre Margret Walter. Beisitzer sind Reinhard Karnbrock und Rainer Kolb, Revisoren Rudolf Räder, Dieter Bartelniewöhner und als Ersatzperson Helga Haase.

Für die Kreisversammlung am 24. September bei Doppe in Bokel wurden Delegierte und Ersatzdelegierte gewählt. Schriftführerin Renate Markuse berichtete aus dem Jahr 2020. Kassenführerin Margret Walter schloss das Jahr 2021 mit einem ordentlichen Bestand ab.

Ehrung für verdiente SOVD-Mitglieder

Im Mittelpunkt stand die Ehrung langjähriger Mitglieder aus dem Jahr 2021, insgesamt 43. Die Anwesenden wurden mit Urkunden und Blumensträußen bedacht.

10 Jahre: Arno Babst, Walfriede Füssel, Irmgard Hansmersmann.

20 Jahre: Rita Hitzig, Ursula Salin, Rosemarie Schroeter, Elisabeth Teterra.

25 Jahre: Renate Radtke, Helmut Wiedenlübbert.

40 Jahre: Heinz Bartsch.

45 Jahre: Ralf Müller.

Der SOVD hat einiges geplant, unter anderem am 12. Juni die Beteiligung am Bürgerbrunch, zwei Tagesfahrten und eine Fünf-Tages-Tour nach Bad Soden-Salmünster.