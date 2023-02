Gütersloher Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach dem Feuer in der Tiefgarage am Kolbeplatz ermittelt die Kripo wegen Brandstiftung. Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen.

Die Feuerwehr hatte den Brand in der Tiefgarage am Donnerstag schnell unter Kontrolle.

Gütersloh (mdel) - Nach dem Brand in der Tiefgarage am Kolbeplatz hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein erstes Ergebnis haben die Beamten am Freitag vorgelegt. Demnach kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. „Wir ermitteln wegen Brandstiftung. Ob es sich um eine fahrlässige oder vorsätzliche Tat handelt, muss noch geklärt werden“, erklärte Polizeisprecher Mark Kohnert dieser Zeitung.

Kripo sichtet Videomaterial

Das Feuer war Donnerstagmittag gegen 11.40 Uhr auf der zweiten Parkebene entdeckt worden. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Tiefgarage vorübergehend gesperrt werden. Auch das Modehaus Klingenthal wurde kurzzeitig geräumt. Die Feuerwehr eilte mit 80 Einsatzkräfte zum Kolbeplatz und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Nach Angaben des Polizeisprechers war Unrat, wahrscheinlich Plastikmüll, in Brand geraten. Ein Gebäudeschaden sei glücklicherweise nicht entstanden.

Die Tiefgarage wird in Teilbereichen videoüberwacht. Die Brandexperten der Kriminalpolizei sichten aktuell das Material. Möglicherweise gewinnen sie dadurch Erkenntnisse, wer für die Brandlegung verantwortlich ist. Nach dem Zeugenaufruf meldeten sich auch zwei Augenzeugen bei den Ermittlern.

Weitere Zeugen können sich unter 05241/8690 bei der Gütersloher Polizei melden.