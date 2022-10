Gütersloher Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher (29)

Gütersloh (gl) - Die Gütersloher Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher geschnappt. Er soll am Donnerstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Linteler Straße eingedrungen sein und dort ein Portemonnaie mit Geld erbeutet haben. Das geschah zwischen 16.15 und 18 Uhr. Nachbarn beobachteten zur Tatzeit einen verdächtigen Mann am Haus. Zudem zeichnete ein Überwachungssystem die Person auf.

Bei der anschließenden Fahndung trafen Polizeibeamte auf einen 29-jährigen Verdächtigen und kontrollierten ihn. Sie fanden Inhalte aus der Geldbörse und stellten sie sicher. Der 29-jährige Gütersloher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls verantworten.