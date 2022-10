Gütersloher Polizei warnt vor Sicherheitsmängeln in Häusern

Zum Tag des Einbruchschutzes warnt die Gütersloher Polizei vor Sicherheitsmängeln in Wohnhäusern und bietet Präventionsberatungen an.

Kreis Gütersloh (gl) - Die Zahl steigt wieder an. 187 Wohnungseinbrüche verzeichnete die Kreispolizeibehörde Gütersloh in diesem Jahr. „In knapp der Hälfte der Fälle scheiterten die Kriminellen“, berichtet Polizeisprecherin Katharina Felsch zum Tag des Einbruchschutzes am kommenden Sonntag, 30. Oktober.

Tiefstwert im Jahr 2021

Die Corona-Jahre 2020 und 2021 hatten zu einem erfreulichen Rückgang der Wohnungseinbrüche geführt, „weil viele Menschen zu Hause geblieben sind“, wie Katharina Felsch weiter ausführt. So registrierte die Polizei im vergangenen Jahr einen Tiefstwert von 173 Einbrüchen im Kreisgebiet. 2020 wurden 263 Fälle aktenkundig. Zum Vergleich: In den Jahren 2017 (494), 2018 (340) und 2019 (298) lagen die Zahlen zum Teil deutlich höher.

Kriminalhauptkommissar Guido Baratella und Regierungsbeschäftigter Uwe Arlitt sind für die Kreispolizeibehörde als technische Sicherheitsberater unterwegs. Mit ihrem professionellen Blick schauen sie nach ungesicherten Häusern und Wohnungen. Fällt ihnen etwas auf, werfen sie eine Präventionsmängelkarte ein, um auf die Missstände aufmerksam zu machen. Schwachstellen können eine unzureichende Beleuchtung, gekippte Fenster, eine ungünstige Position der Rollläden oder auch eine verwaiste Erscheinung des Hauses sein.

Beratung vor Ort

„Unsere Kollegen können aber nicht überall sein“, erklärt Katharina Felsch. Nachbarn sollten deshalb keine Hemmungen haben, den Polizeiruf 110 zu wählen, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt.

Zum Tag des Einbruchschutzes am 30. Oktober weist die Kreispolizeibehörde auf die blaue Plakette „Zuhause sicher“ hin. Sie wird nach einer Beratung, einer anschließenden Umrüstung und Überprüfung vergeben. Mit diesen Präventionsmängelkarten weist die Polizei im Kreis Gütersloh auf mögliche Sicherheitslücken hin.

„Wird das Haus oder die Wohnung mit dem von der Polizei empfohlenen Sicherheitsstandards ausgestattet, erhält der Eigentümer neben dem erhöhten Einbruchschutz bei einzelnen Hausratsversicherungen Rabatt auf die Versicherungsprämie“, berichtet Felsch.

Hotline eingerichtet

Im Rahmen der landesweiten Kampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer!“ sind die technischen Sicherheitsberater der Polizei an diesem Donnerstag, 27. Oktober, von 8 bis 20 Uhr über eine Telefonhotline erreichbar. Guido Baratella und Uwe Arlitt beantworten sämtliche Fragen rund um die Sicherung der eigenen Wohnräume. Erreichbar sind sie unter 05241/869-1878 und 05241/869-1979. Auf Wunsch kann auch eine Sicherheitsberatung vor Ort vereinbart werden.

Hinweise über speziell geschulte Fachfirmen aus dem Kreis Gütersloh erhalten Interessierte auch über das Netzwerk „Zuhause Sicher“, der Schutzgemeinschaft Gütersloh sowie der Polizei und Kreishandwerkerschaft Gütersloh, Eickhoffstraße 3, 05241/234840, www.kh-gt.de. Weitere Informationen und Hinweise zur landesweiten Kampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer!“ sind im Internet unter polizei.nrw/wohnungseinbruch abrufbar.

Messen am Sonntag

Die Experten der Kreispolizeibehörde sind am Sonntag, 30. Oktober, bei den Hausmessen der Firma Mesken in Gütersloh-Avenwedde, Friedrichsdorfer Straße 54, 10 bis 17 Uhr, und bei der Firma Fechtelkord in Rheda-Wiedenbrück, Am Woestekamp, von 10 Uhr bis 17 Uhr zur Verfügung

Auf den beiden Hausmessen sind zudem Vertreter zweier Fachfirmen für Alarmanlagen anwesend, teilt die Polizei mit: die Firma Kröger aus Rheda-Wiedenbrück und die Firma Rüterbories aus Gütersloh.