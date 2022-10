Gütersloher rettet Nachbarin vor Flammen

Die Wohnung der Seniorin ist nicht mehr bewohnbar: Das Feuer brach in der Küche aus.

„Ich habe erst noch überlegt, ob ich da rein gehen soll, die Wohnung war schon stark verqualmt. Aber die Frau hat so geschrien, ich konnte nicht anders, erzählt Christopher Freundt am Sonntag, nachdem er einer 78-Jährigen vermutlich das Leben gerettet hat.

Auf einmal hörte er den Rauchmelder

„Ich wollte gegen 10.25 Uhr auf dem Balkon eine Zigarette rauchen, da habe ich das Piepen des Rauchmelders gehört“, erzählt der Gütersloher den Beginn seines durchaus heldenhaften Einsatzes. Er überlegte nicht lange und lief zu dem 18-Parteien-Haus in der Nachbarschaft.

„Vor dem Haus stand schon ein Mann, der offenbar die Feuerwehr informierte“, berichtet er weiter. „Ich habe dann auf alle Klingeln gedrückt, einer hat schließlich auf den Türöffner gedrückt.“ So gelangte er in das Haus, den Brandort lokalisierte er im zweiten Obergeschoss.

Plastikstuhl mit Topfhandschuhen gelöscht

Er rannte in die Wohnung, wo die Seniorin in der Küche verzweifelt gegen die sich ausbreitenden Flammen kämpfte. Der mutige Ersthelfer brachte die Frau erst einmal auf den Balkon und versuchte vor allem, einen inzwischen in Brand geratenen Plastikstuhl zu löschen.

Das gelang seinen Angaben zufolge erst, als er sich Topfhandschuhe überstülpte und die Flammen damit erstickte.

Seniorin musste ins Krankenhaus

Zwischenzeitlich trafen auch die alarmierten Feuerwehrleute ein. Denen aber blieben nach Angaben von Einsatzleiter Edgar Leingang Dank der erstklassigen Vorarbeit lediglich kleinere Nachlösch- und Belüftungsarbeiten.

Die ebenfalls alarmierten Kräfte des Löschzuges Gütersloh konnten schnell wieder einrücken und stellten für die Einsatzdauer den Grundschutz im Innenstadtbereich für mögliche Paralleleinsätze sicher.

Wohnung ist unbewohnbar

Die Seniorin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Auch der Ersthelfer wurde rettungsdienstlich behandelt, musste aber nicht klinisch behandelt werden.

Ihre Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar, neben der Küche war auch das Wohnzimmer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die 16 Einsatzkräfte konnten nach rund 30 Minuten wieder einrücken.