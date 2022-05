Gütersloher Sänger laden zum Mitsingen ein

Sie würden gern wieder öffentlich auftreten: die aktiven Sänger der Chorgemeinschaft Gütersloh Buchfinken-Werkmeister-Harmonie in ihrem Proberaum in der Weberei mit ihrem Vorsitzenden Heinz Düker (2. v. r.), dem zweiten Vorsitzenden Horst-Dieter Santjer (8. v. l.) und Chorleiter Heinz-Josef Stuckemeier am Klavier.