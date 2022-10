Gütersloher Small Stars starten wieder durch

Am Samstag, 22. Oktober, ist es wieder soweit: Der Ticketverkauf für die legendären Konzerte der Small Stars startet.

Der Vorverkauf für die Small Stars-Konzerte zwischen den Jahren in der Weberei ist selbst schon ein Event mit Kultfaktor.

Gütersloh (gl) - Die legendären Konzerte der Small Stars in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester sind seit Jahren immer wieder ein Höhepunkt im Weberei-Programm.

Nach den Open-Air-Konzerten der Small Stars, für die die Musiker sich ausnahmsweise schon im Juli im Bürgerkiez zusammenfanden, freuen sie sich nun darauf, endlich die Tradition der Jahresabschluss-Konzerte wieder aufleben zu lassen, heißt es in einer Mitteilung der Weberei.

Höhepunkt im Weberei-Programm

Dem Vorverkauf der Tickets in der Weberei fieberten die Fans lange entgegen. Für 2022 stehe der Termin nun fest: Am Samstag, 22. Oktober, gibt es die Eintrittskarten vor Ort zu kaufen. „Auch Tickets, die für 2021 gekauft wurden, können an diesem Tag gegen Tickets für 2022 eingetauscht werden“, teilt die Weberei mit.

Normalerweise widmen sich die Mitglieder der Small Stars das ganze Jahr über ihren musikalischen Engagements. Zum Jahresende finden sie sich dann in der Weberei zusammen, um die auch über die Grenzen Güterslohs hinaus berühmten Konzerte im Bürgerkiez zu geben.

Riesenspaß für alle Fans

„Nach zwei Jahren ohne Jahresabschluss-Konzerte werden wir die Small Stars im Dezember 2022 umso herzlicher feiern – das wird ein Riesenspaß für alle Fans und solche, die es werden wollen“, sagt Steffen Böning, Weberei-Geschäftsführer.

„Wir platzen schon vor Tatendrang“, verspricht Mickey Meinert, einer der Bandleader. Angeboten werden bei den Konzerten Sitz- und Stehplätze. Auch der Tausch von Tickets, die für die Konzerte 2021 gekauft wurden, gegen Tickets für 2022 ist hier möglich. Dazu müssen die Tickets aus 2021 als Hardticket oder als PDF-Datei oder Ausdruck vorgelegt werden.

Tickets von 2021 können umgetauscht werden

Der Tausch erfolgt ohne Zuzahlung, ein Wechsel der Ticket-Kategorie von Steh- auf Sitzplatz ist nicht möglich, es besteht freie Terminwahl (Ausnahme: Karten für einen Tag vom 26. bis 30. Dezember 2021 können nicht gegen Tickets für die Silvestershow 2022 getauscht werden).

Das Umtauschen der Tickets ist am Samstag bereits ab 13.30 Uhr möglich, der Vorverkauf startet dann ab 14.30 Uhr. Laut Veranstalter wird beim Kauf oder Tausch eines Tickets möglichen Änderungen wie Zugangsvoraussetzungen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung zugestimmt.

Bei Verschiebung behalten die Tickets ihre Gültigkeit. „Tickets, die nicht eingetauscht werden, sowie verlorene Hardtickets verlieren am 31. Dezember 2022 ihre Gültigkeit“, heißt es in der Mitteilung der Gütersloher Weberei.