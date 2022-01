Gütersloher SmallStars geben exklusive Sommerkonzerte

Gütersloh (gl) - Karteninhaber müssen nicht bis zum nächsten Jahresendkonzert der Gütersloher SmallStars warten: Nach der kurzfristigen Absage der traditionellen Jahresabschlusskonzerte durch die SmallStars geben die Künstler Informationen zu bereits gekauften Tickets bekannt. Demnach können die Tickets eingetauscht werden – bei einem der exklusiven Sommerkonzerte der SmallStars am 16. oder 17. Juli 2022 oder gegen Plätze bei einem der Jahresendkonzerte 2022, für die die Planungen bereits laufen.

Sommerkonzert als Alternative

„Aufgrund der aktuellen Pandemielage haben wir uns dazu entschlossen, die Jahresabschlusskonzerte nicht zu spielen. Umso schöner, dass wir mit den geplanten Sommerkonzerten eine Alternative bieten können, auf die Ticketkäufer und Ticketkäuferinnen sich jetzt schon freuen dürfen“, sagen die SmallStars.

Termine frei wählbar

Bei den Sommerkonzerten besteht freie Terminwahl. Inhaber von Stehplatztickets erhalten ein Ticket der Kategorie „Standard“, Inhaber von Sitzplatztickets eines der Kategorie „Premium“. Wer ein Ticket für die ausgefallene Silvestershow der SmallStars besitzt, darf sich zusätzlich über einen Gratis-Begrüßungsdrink freuen.

Die Karten können in der Weberei am 28. Januar von 16 bis 20 Uhr getauscht werden. Auch Ticketinhaber, die ihr Ticket für ein Jahresabschlusskonzert 2022 nutzen möchten, müssen die Karten im Vorfeld eintauschen. Auch hier soll es freie Terminwahl geben. Ein offizieller Tausch-Termin wird beizeiten bekanntgegeben.

Tickets können auch gespendet werden

Alternativ können gekaufte Tickets auch gespendet werden, um die Kulturarbeit der Weberei in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Vor Ort gekaufte Tickets können dann ebenfalls am 28. Januar zurückgegeben werden. Der Versand in Form eines Einschreibens inklusive formloser Verzichtserklärung an „Die Weberei, Bogenstr. 1-8, 33330 Gütersloh“ ist auch möglich.

Umtausch oder Rückerstattung am 28. Januar

Wer sein Ticket lieber zurückgeben und sein Geld abzüglich aller Gebühren erhalten möchte, der hat am 28. Januar in der Weberei zwischen 16 und 20 Uhr die Gelegenheit dazu. Unter Angabe der Bankverbindung ist die Rückgabe auch postalisch per Einschreiben bis zum 28. Februar möglich. Personen, die ihre Tickets online gekauft haben, erhalten eine separate E-Mail mit weiteren Informationen zur Spende und Rückgabe.

Eine Übersicht über die Rückgabebedingungen ist unter www.weberei.de/information-smallstars einsehbar.