Gütersloher Stadtrat ruft zum Verzicht auf Böller auf

So ruhig wie 2020 soll es auch in diesem Jahr bleiben: Der Gütersloher Stadtrat appelliert an die Bürger, an Silvester auf Böller zu verzichten.

Gütersloh (gl) - Basierend auf einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von BfGT, Bündnis 90/Die Grünen, CDU und SPD sowie der Vertreterin der Linken hat der Rat der Stadt Gütersloh in seiner Sitzung am Freitag folgende Resolution verabschiedet:

„Aufruf des Rates der Stadt Gütersloh an die Gütersloher Bürgerinnen und Bürger zu einem Verzicht auf Silvester-Böller in diesem Corona-Jahr:

Der Gütersloher Rat appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, in diesem Corona-Jahr 2021 auf Feuerwerk und Böller zu Silvester konsequent zu verzichten. Zwei Gründe sind für den Appell zu einem Verzicht auf Silvester-Feuerwerk zentral: Der Umgang mit Feuerwerk führt zu Silvester immer wieder zu vielen Unfällen und damit auch Einlieferungen in Kliniken. Angesichts der gegenwärtigen Belastungen, die sich aus den hohen Corona-Infektionszahlen und der Überlastung der Intensivabteilungen der Kliniken ergeben, sollten die Krankenhäuser nicht mehr belastet werden durch zusätzliche Silvester-Unfälle.

Feuerwerk und Böller an Silvester führen zu enorm hohen Belastungen an Feinstaub und damit zu einem großen Umweltschaden. Das Umweltbundesamt ging bereits in einer Meldung vom 3. Dezember 2020 von 2050 Tonnen Feinstaub durch Feuerwerk in einem Jahr aus, davon mehr als 90 Prozent an Silvester. Feinstaub gefährdet unser aller Gesundheit und ist eine Umweltbelastung, die einfach zu vermeiden ist.

Aus diesen Gründen appelliert der Rat der Stadt an alle Gütersloher Bürgerinnen und Bürger, in diesem Jahr auf Silvester-Feuerwerk zu verzichten.“

Auch Bürgermeister Norbert Morkes (BfGT) stimmte für die Resolution des Rates. Er will den Aufruf vor dem Jahreswechsel mit einer entsprechenden Videobotschaft unterstützen.

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist wegen der Corona-Pandemie ohnehin untersagt.