Gütersloher Unfallfahrer verbringt Nacht in Gewahrsam

Da kam einiges zusammen am Samstagabend in Gütersloh: Ein Mann hatte nicht nur einen Unfall mit jeder Menge Sachschaden verursacht.

Gütersloh (ei) – Alkoholisiert, ohne Führerschein und mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug entgegengesetzt in einer Einbahnstraße unterwegs war am Samstagabend ein 37-Jähriger aus Gütersloh. Am Ende verursachte der Mann nicht nur einen Unfall. Gegenüber den Polizeibeamten verhielt er sich auch noch aggressiv. Alles zusammen bescherte ihm eine Übernachtung in Polizeigewahrsam.

Gegen Ampelmast gefahren

Am Samstagabend hatte der 37-Jährige sich gegen 22.45 Uhr in einen an der Berliner Straße im Bereich des Rathauses abgestellten Citröen C4 gesetzt und war nach Zeugenangaben mit hoher Geschwindigkeit stadtauswärts gefahren. Die Zeugen berichteten zudem, dass das Fahrzeug in der Berliner Straße mit einem Verkaufsplakat versehen gewesen sei. Reste fanden die Beamten im Fenster der Fahrertür.

Ohne den Gang zu wechseln, so die Zeugen, sei der Mann über die Friedrich-Ebert-Straße gefahren und sei auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen Ampelmast geprallt, der durch die Wucht des Aufpralls auseinandergerissen wurde. Die Teile der Ampel flogen meterweit durch die Gegend, auch ein Hauptscheinwerfer wurde aus der Verankerung gerissen und blieb auf der Straße liegen.

Fahrer bleibt unverletzt

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, der rote Citröen musste abgeschleppt werden. Er wurde von der Polizei zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Ebenso die zu dem Fahrzeug passenden Schlüssel.

Auf der Polizeiwache wurde dem Mann noch eine Blutprobe entnommen. Kräfte der Berufsfeuerwehr wurden alarmiert, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen.