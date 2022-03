Gütersloher UWG: „Langzeitdesaster bei Gewerbeflächen“

Wie geht es weiter auf dem ehemaligen Flugplatzgelände in Gütersloh? Aufgrund der möglichen Briten-Rückkehr bangen Politik und Wirtschaft um fest verbuchte Gewerbeflächen. Die UWG bemängelt nun in einer Mitteilung, dass die Kommunalpolitik die Entwicklung von Gewerbeflächen seit Jahren verschlafen habe.

Gütersloh (gl) - Angesichts der möglichen Rückkehr der britischen Streitkräfte auf das ehemalige Flughafengelände in Gütersloh ist eine Debatte um Gewerbeflächen entbrannt. „Die Entwicklung zeigt wieder das Totalversagen der Gütersloher Lokalpolitik in Sachen Entwicklung von Gewerbeflächen auf“, kritisiert die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Gütersloh in einer Mitteilung.

„Seit 28 Jahren kämpfen wir ohne großen Erfolg“

Die Schuld für ein jahrelanges Versäumnis auf die Briten zu schieben sei unredlich. „Seit Gründung der UWG Gütersloh vor 28 Jahren kämpfen wir leider ohne großen Erfolg für die Entwicklung von Gewerbeflächen in Gütersloh“, schreibt die Wählergemeinschaft.

In dieser Zeit sei es der politischen Mehrheit in Gütersloh gelungen, fast jede Entwicklung von Gewerbeflächen, die Arbeitsplätze schafften und Steuereinnahmen generierten, zu verhindern. So habe man die eine oder andere Expansionsmöglichkeit der heimischen Wirtschaft vor Ort ausgebremst, bemängelt die UWG.

Komfortable Reserven gab es lange nicht mehr

Zu den Gewerbeflächen habe der heutige Bürgermeister Norbert Morkes im Jahr 2005 ausgeführt, „dass die BfGT die vorhandenen Flächen nach wie vor für ausreichend halte“.

Im Planungsausschuss am 1. März 2005 habe es geheißen, dass mindestens 69 Hektar an freien Reserven zur Verfügung stünden. Betriebsgebundene Reserven seien mit 53 Hektar angegeben worden. „Diese komfortablen Reserven gab es in der Stadt Gütersloh in den vergangenen 25 Jahren nicht“, schreibt die UWG.

Vorschlag der Bezirksregierung Detmold wird gestrichen

Die Bezirksregierung Detmold habe seinerzeit im Entwurf des Gebietsentwicklungsplans die Ausweisung von rund 100 Hektar Gewerbeflächen vorgesehen, verortet im Bereich der Marienfelder Straße. „Es gab seinerzeit Grundstückseigentümer, die bereit waren, dort der Stadt Gütersloh geeignete Flächen zur Verfügung zu stellen. Die politische Mehrheit der Stadt Gütersloh sorgte dann unter Führung der CDU dafür, dass dieser Vorschlag der Bezirksregierung gestrichen wurde“, schreibt die Wählergemeinschaft.

„Auch bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans sorgte die CDU unter der Führung von Ralph Brinkhaus dafür, dass die Fläche nördlich der Marienfelder Straße nicht als Gewerbefläche ausgewiesen wurde“, teilt die UWG weiter mit. Im Ergebnis sei in Gütersloh im vergangenen Vierteljahrhundert praktisch keine größere Gewerbefläche mehr ausgewiesen worden.

„Politische Mehrheit hat Gütersloh in diese Sackgasse geführt“

Die Planungen für das interkommunale Gewerbegebiet mit den Kommunen Herzebrock-Clarholz und Harsewinkel müssten vermutlich auf Eis gelegt oder völlig neu konzipiert werden. „Das alles kann Jahre dauern“, schreibt die UWG.

Die Vorgaben der Landespolitik seien dafür verantwortlich, dass nur noch interkommunale Gewerbegebiete oder Konversionsflächen als neue Gewerbegebiete ausgewiesen dürften. „Die politische Mehrheit hat Gütersloh wider besseren Wissens in diese Sackgasse geführt“, meint die UWG. Nun offenbare sich „das Ganze als ein Langzeitdesaster in der Gewerbeflächenpolitik“.