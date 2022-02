Gütersloher Verbände kritisieren Verkehrskonzept

Wie soll ein künftiges Mansergh-Quartier an der Verler Straße in Gütersloh erschlossen werden? Das Auto spielt für viele noch eine zu große Rolle.

Gütersloh (din) - Nicht nur Anwohner sorgen sich wegen des Verkehrszuwachses durch ein künftiges Mansergh-Quartier an der Verler Straße. Auch die Verkehrsverbünde ADFC und VCD OWL äußern in Stellungnahmen Kritik am jüngst vorgestellten Mobilitätskonzept und der Rolle, die Autos darin spielen.

Im Hauptausschuss hatte das Aachener Büro Baier vorige Woche ein Mobilitätskonzept vorgestellt, das von 7000 Fahrzeugbewegungen am Tag und 700 Autos in der Spitzenstunde ausgeht. Dafür sollen rund 1700 Stellplätze in vier zentralen Parkhäusern vorgehalten werden. Mit Blick auf den Klimaschutz habe man schon Abstriche in der Größenordnung von zehn Prozent gegenüber heute gemacht, sagte der Gutachter Michael M. Baier.

Insgesamt sind in dem Quartier außer den Gewerbenutzungen, dem Fachhochschul-Campus und einem Innovationszentrum rund 1000 Wohnungen geplant.

Maßlosen Autoverkehr unterbinden

„Um diese maßlos vielen Autobewegungen zu ermöglichen, sind komplexe Planungen und Anbindungen nötig. Würde man ein autofreies Viertel planen, wären lediglich Anbindungen an Fuß- und Radverbindungen und den öffentlichen Verkehr nötig“, erklärt Felix Kupferschmidt als Sprecher der Ortsgruppe Gütersloh im Verkehrsclub Deutschland (VCD). „Mehr Wohnraum und Grünflächen wären möglich. Ein Innovationszentrum statt eines der Parkhäuser. Intelligenz statt Blech“, so Kupferschmidt.

Wer komfortable Parkhäuser in maximal 300 Metern Entfernung plane, eine Bahnanbindung aber nur in 1000 Metern, der könne davon ausgehen, „dass Autobesitzer sicher nicht mit der Bahn fahren“. Auch drei Bushaltestellen gegenüber vier Parkhäusern zeugten „von der alten Denke“. Die Anbindung von Fuß- und Radverkehr an die Innenstadt und zur TWE sei vollständig vergessen worden. Man frage sich, warum Erkenntnisse von Verkehrswissenschaftlern in Gütersloh nicht bekannt seien.

Kohlendioxid-Ausstoß minimieren

Die Vorgaben für das Planungsbüro seien wieder nicht offengelegt worden. Nach den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens müsse man in Gütersloh bis 2030 von 40 Prozent weniger Individualverkehr ausgehen. Statt endlich Lösungen für autofreies Wohnen zu erarbeiten, werde nur der Stand heute geplant. Kupferschmidt fragt, wie ein moderner Verkehrsplaner ohne Empfehlung arbeiten könne, wie der Kohlendioxid-Ausstoß um ein Viertel minimiert werden und bis 2050 für ganz Gütersloh auf null reduziert werden könne.

Ähnlich äußert sich Daniel Neuhaus für den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club: „Die Befürchtungen der Anwohnerinnen und Anwohner aus Sundern, dass die Verler Straße nicht weitere 700 Kraftfahrzeuge je Stunde aufnehmen kann, sind mehr als nachvollziehbar.“ Viele Gütersloher Initiativen und Bürger hätten auch aus diesem Grund im Rahmen der Bürgerbeteiligung gefordert, dass das Mansergh-Quartier weitgehend autofrei konzeptioniert werde. „Erhört worden ist diese Forderung bisher nicht.“ Sogar innerhalb der Kernzone des Quartiers solle Autoverkehr möglich sein, so Neuhaus.

Anbindung verbessern

Neuhaus: „Unsere Stadt plant hier jedoch ein neues Wohnquartier für die nächsten Jahrzehnte. Wir sollten dort wie auch bei allen weiteren neuen größeren Wohn- und Gewerbegebieten erreichen, dass diese für die umweltfreundlichen Verkehrsmittel optimiert werden und nicht für das Auto.“ Andernorts etwa in Freiburg sei das schon Realität.

Im Fall des Mansergh-Quartiers seien insbesondere Bus, TWE, der Rad- und Fußverkehr zu berücksichtigen, so Neuhaus. An der Verler Straße gebe es keine zeitgemäße Radinfrastruktur, die Busse stünden im Stau oder führen nach 20 Uhr gar nicht mehr. Neuhaus: „Da jede zukünftige Bewohnerin und Bewohner des Quartiers die Wahl hat, müssen wir erreichen, dass die umweltfreundlichen Verkehrsmittel einfacher, günstiger, komfortabler und schneller sind als das eigene Auto. Genau an diesem Ziel sollte sich Verkehrsplanung im 21. Jahrhundert messen und nicht daran, wie man Autos in vierstelliger Anzahl möglichst wenig störend unterbringt.“

Die so wichtige Anbindung des Quartiers an der Verler Straße nach außen sei in der Präsentation im Ausschuss so gut wie gar nicht betrachtet worden.