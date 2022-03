Gütersloher Verein Crossnight feiert 20. Geburtstag

Gütersloh (gl) - Wer etwas bewegen möchte, der fasst es am besten selbst an: Unter diesem Motto haben sich im Jahr 2000 rund 20 junge Gütersloher zusammengefunden. Das Ziel: Die musikalische Landschaft in Ostwestfalen bunter gestalten. Seitdem hat sich viel verändert. Das schreibt Lars Boeck als Vertreter des Vereins Crossnight in einer Mitteilung.

Eine Alternative zur kommerzialisierten Musikkultur

Verändert habe sich unter anderem, dass aus 20 Ehrenamtlichen mittlerweile 30 geworden seien, die regelmäßig Rockmusik präsentierten. 2003 sei aus der lockeren Gruppe Crossnight ein Verein geworden. Ein Verein, der sich als Alternative zur kommerzialisierten Musikkultur sieht, die sich in aktueller Rock- und Popmusik wiederfindet, wie Crossnight mitteilt.

Das laufe unter anderem über Live-Veranstaltungen, bei denen junge, talentierte Musiker die Chance bekämen, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Seit 2011 seien auch bekanntere alternative Bands im Einsatz.

Ein hochkarätiges Line-Up zum Geburtstag

Im kommenden Jahr feiert Crossnight als Verein das 20-jährige Bestehen. „Am Anfang hätte das sicherlich niemand für möglich gehalten“, schreibt Lars Boeck. Für seinen runden Geburtstag plant der Verein ein kleines Festival am 3. Februar 2023 in der Weberei – mit einem hochkarätigen Line-Up.

Diese Musiker treten auf

Rogers: Hinter der Gruppe liegt laut Mitteilung ein turbulentes Jahr, das von vielen Shows im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Studioalbums „Mittelfinger für immer“ geprägt gewesen sei. In Liedern wie „Zu spät“ gehe es um gesellschaftskritische Themen wie exzessiven Kapitalismus, den Krieg im Nahen Osten und die Rodung des Hambacher Forsts.

Marathonmann: Mit ihrem jüngsten Live-Akustikalbum „Alles auf Null“ stand die Gruppe im vergangenen Jahr auf Platz 26 der Albumcharts. Womit ihr nach vier Alben und zwei EPs der nationale Durchbruch gelungen sei.

Sperling: Die zuletzt gegründete Band des kleinen Festivals. Das Debütalbum „Zweifel“ mischt nach Angaben der Veranstalter interessante Konzepte. Die fünfköpfige Band mische „Fjørt-mäßige Post-Hardcore-Wände mit mächtigen Casper-ähnlichen Raps und einem Cello“.

Krimi: Die letzten im Bunde. Die Bielefelder Band gibt es seit nunmehr zehn Jahren und macht Punk mit Hardcore-Einflüssen. Am Festivalabend hätten sie einige Kostproben neuer Songs im Gepäck, versprechen die Veranstalter.