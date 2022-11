Gütersloher Weihnachtsmarkt öffnet eine Stunde später

Am 24. November wird der Gütersloher Weihnachtsmarkt eröffnet.

Einen Monat vor Heiligabend ist es so weit: Am Donnerstag, 24. November, öffnet der Gütersloher Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz. Bis zum 30. Dezember verbreitet das Hüttendorf in der Innenstadt Weihnachtsstimmung. Es gibt eine Neuerung.

Weite Teile der Innenstadt werden ab Mitte November mit zahlreichen Tannenbäumen und sorgsam ausgewähltem Weihnachtsschmuck weihnachtlich in Szene gesetzt. Das Winterlicht der Immobilien- und Standortgemeinschaft Mittlere Berliner Straße und geschmückte Weihnachtsbäume der Werbegemeinschaft Gütersloh weisen den Weg zum Weihnachtsmarkt, der traditionell von der großen Weihnachtstanne gekrönt wird.

Diese wurde bereits in den Sommermonaten ausgewählt und erstrahlt zur Adventszeit in den Farben der Stadtwerke Gütersloh. Sowohl die Stadtwerke Gütersloh als auch die Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold beteiligen sich an der Weihnachtstanne

Energiesparmaßnahmen

Um Energie einzusparen, öffnet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr von Montag bis Samstag je eine Stunde später. Die komplett auf LED umgestellte Beleuchtung wird zudem kürzer eingeschaltet als in den vergangenen Jahren; von 16 Uhr bis eine halbe Stunde nach Ende des Marktes.

Gütersloh Marketing hat ein Bühnenprogramm zusammengestellt. Besucher dürfen sich nach den Einschränkungen der letzten zwei Jahre wieder auf eine Vielzahl unterschiedlicher Künstler freuen: Von Jazzbands über Kinderkonzerte bis hin zu Zaubershows begeistern lokale und angereiste Künstler mit ihren Talenten.

Außerdem ist die Wechselhütte für Kunsthandwerk, in der nacheinander verschiedene Aussteller ihre Produkte präsentieren, in diesem Jahr wieder zu finden. Von Körnerkissen und Strickereien über Schmuck bis hin zu individuell gravierten Holzobjekten soll für jeden Geschenksuchenden etwas dabei sein. Neun Aussteller präsentieren ihre Werke. Durch das wechselnde Angebot gibt es beim Besuch der Wechselhütte stets Neues zu entdecken.

Auch das gastronomische Angebot sei breit aufgestellt, heißt es. Ob deftige Klassiker wie Bratwurst, Pommes oder Flammkuchen, süße Leckereien wie Churros, gebrannte Mandeln und Lebkuchen oder wärmende Getränke wie Glühwein, Feuerzangenbowle, Eierpunsch und heiße Cocktails, auf dem Weihnachtsmarkt gebe es kulinarisch Einiges zu entdecken.