Gütersloherin (19) bei Busunfall verletzt

Bei einen Unfall in Gütersloh ist eine Fußgängerin verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gütersloh (gl) - Bei einem Unfall mit einem Linienbus ist eine 19-jährige Fußgängerin am Samstagabend am Stadtring Sundern leicht verletzt worden. Die Gütersloherin querte gegen 20.40 Uhr die Fußgängerfurt an der Verler Straße, als sie von dem Bus erfasst wurde, dessen Fahrer (45) von der Verler Straße aus Richtung Innenstadt nach links auf den Stadtring abbiegen wollte.

Der Busfahrer fuhr bei Grün, übersah aber wohl laut Polizei die Fußgängerin. Die Frau wurde am Kopf verletzt und in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Sie konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Hinweise: 05241/8690.