Gütersloherin hat festes Ritual bei der Glöckchen-Suche

Mit Begeisterung sucht Walburga Westermann jeden Morgen das Glöckchen in ihrer Heimatzeitung. Wenn es zu gut versteckt ist, leistet ihre Nichte Anja Toppmöller Hilfestellung.

Gütersloh (gl) - Am Dienstagmorgen ging es ruckzuck. „Ich fand die Überschrift so interessant und habe den Artikel gelesen. Und dann habe ich gedacht: Ach Walburga, da ist ja das Glöckchen.“ Die Avenwedderin Walburga Westermann (85) ist eine von vielen tausend Leserinnen und Lesern, die jedes Jahr aufs Neue mit Begeisterung am großen Weihnachtspreisausschreiben der „Glocke“ teilnehmen.

Auf welcher Zeitungsseite Walburga Westermann am Dienstagmorgen das kleine Glöckchensymbol entdeckt hat, wird an dieser Stelle selbstverständlich nicht verraten. Die Avenwedderin hat sich für die Suche zwei Techniken zurechtgelegt. „Zuerst werden die Berichte quer gelesen. Wenn ich das Glöckchen dann nicht gefunden habe, gehe ich Zeile für Zeile vor“, berichtet die Seniorin.

Nichte leistet Hilfestellung

Wenn das Glöckchen zu gut versteckt ist, leistet auch schon mal ihre Nichte Anja Toppmöller Hilfestellung. Die Spexarder Schützenkönigin von 2018 und Vorsitzende der Frauen Union des Kreises Gütersloh unterstützt ihre Tante im Alltag – so auch bei der Glöckchen-Suche.

Ob Walburga Westermann schon einmal einen der 1000 Preise gewonnen hat, die jedes Jahr ausgelobt werden? Die Antwort überrascht. „Ich schicke den Coupon gar nicht ab. Oder anders gesagt: Ich schreibe Anjas Namen drauf, damit sie etwas Schönes gewinnt“, lacht die 85-Jährige. Und in der Tat: Vor einigen Jahren durfte sich Familie Toppmöller über einen Satz neuer Handtücher freuen.

Auge auf Kräutersamen-Set geworfen

Die diesjährigen Preise haben Walburga Westermann und ihre Nichte genau studiert. „Mein Mann und ich lieben Skandinavien. Deswegen würde uns der zweite Hauptpreis, die Reise nach Schweden, reizen“, sagt Anja Toppmöller. Ihre Tante hat unterdessen ein Auge auf die Biokräutersamen-Sets geworfen: „Die finde ich sehr praktisch.“

Die Tageskarten für den Gartenschau-Park in Rietberg oder den Oelder Vier-Jahreszeiten-Park haben es den beiden Avenwedderinnen ebenfalls angetan. „Da könnten wir zusammen hingehen und Zeit miteinander verbringen“, sagt Anja Toppmöller zu ihrer Tante.

Auf Messe im Fernsehen folgt Zeitungslektüre

Die „Glocke“ liest Walburga Westermann bereits von Kindesbeinen an, am liebsten den Lokalteil. „Die Zeitung habe ich von meinen Eltern übernommen“, berichtet die 85-Jährige. So ist jeder Morgen exakt durchgeplant.

Nach dem Frühstück schaut sich die Seniorin auf dem katholischen Kirchensender EWTN die Messe aus dem Kölner Dom an. Anschließend, gegen 9 Uhr, wird bei einer Tasse Kaffee die Zeitung gelesen. Meistens eine halbe Stunde – außer es ist November und die Glöckchen-Suche steht an. Dann kann es auch schon mal etwas länger dauern.