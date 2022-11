Gütersloherin Sarah Alawuru gibt Mandat ab

Sarah Alawuru hat ihr Ratsmandat für die BfGT-Ratsfraktion niedergelegt. Thomas Kessenjohann übernimmt die Aufgaben.

Zog 2020 in den Stadtrat ein

Bei der Kommunalwahl 2020 zog für die BfGT die damals gerade volljährig gewordene Sarah Alawuru als jüngstes Ratsmitglied in den Gütersloher Stadtrat ein. Im siebenköpfigen Ratsteam der BfGT-Fraktion setzte sie sich für die Bereiche Bildung, Jugend und Kultur ein. Zudem war sie für die BfGT-Fraktion Mitglied im Integrations- und Behindertenbeirat.

Berufliche Veränderungen

Seit Anfang des Jahres haben sich in Sarahs Alawurus Leben einige berufliche Veränderungen ergeben, sodass sie in Gütersloh nur wenig präsent war und sich nicht mehr so für Politik einsetzen konnte, wie sie es ursprünglich geplant hatte. Unter anderem nahm sie an dem Wettbewerb „Voice of Germany“ teil und schied dort vor dem Einzug ins Halbfinale aus. Aus diesem Grund entschied sie sich, das Ratsmandat niederzulegen.

Thomas Kessenjohann ist Nachfolger

Bei Ausscheiden eines Ratsmitglieds rückt die nächste Person auf der Reserveliste nach, in diesem Fall Thomas Kessenjohann. Er engagiert sich seit 2014 als Sachkundiger Bürger für die BfGT im Umwelt-, Planungs- und Sportausschuss. Bis 2020 war er im Klimabeirat. Seine berufliche Heimat ist die Gütersloher Kreisverwaltung. Der 54-Jährige lebt in Kattenstroth, ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und freut sich der Mitteilung zufolge auf die bevorstehenden Herausforderungen, die die Arbeit im Stadtrat mit sich bringen.