Gütersloherin wählt am Sonntag den Bundespräsidenten

Die Gütersloherin und Grüne Landtagsabgeordnete Wibke Brems ist am Sonntag bei der Wahl des Bundespräsidenten dabei.

Wird am Sonntag den Bundespräsidenten mit wählen: Wibke Brems aus Gütersloh.

Gütersloh (gl) - Wenn am kommenden Sonntag in Berlin auf der 17. Bundesversammlung der Bundespräsident gewählt, ist die Grüne Landtagsabgeordnete Wibke Brems aus Gütersloh dabei. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag werde Brems Frank-Walter Steinmeier für eine zweite Amtszeit wählen, heißt es in einer Mitteilung der Gütersloher Grünen.

„Großen Beitrag für Zusammenhalt geleistet“

„Der Bundespräsident hat einen großen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt geleistet. Für die Zeit des Übergangs nach der Pandemie ist es wichtig, eine anerkannte und überparteiliche Stimme zu haben, die Halt gibt“, erklärt Brems darin ihre Wahlabsicht am Wochenende.

Mit der Unterstützung der Grünen-Fraktion in der größten parlamentarischen Versammlung der Bundesrepublik stehe der Wiederwahl Steinmeiers zu einer zweiten Amtszeit nichts mehr im Weg. „Es ist aufregend und mir eine Ehre, bereits zum zweiten Mal Teil dieses Verfassungsorgans zu sein. Ich bin mir meiner Verantwortung sehr bewusst und freue mich, dass eine Gütersloherin an diesem historischen Moment teilnehmen kann“, so Brems weiter.

1472 Menschen gehören Bundesversammlung an

1472 Menschen werden der Bundesversammlung angehören. Darunter Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus dem Bundestag und den Länderparlamenten, aber auch Prominente aus Wissenschaft und Gesellschaft. Die Grünen nominierten unter anderem den Astronauten Alexander Gerst, Bundesliga-Trainer Christian Streich, den Virologen Christian Drosten, „Game of Thrones“-Darstellerin Sibel Kekilli und Serpil Temiz-Unvar, die ihren ältesten Sohn bei den Anschlägen von Hanau verloren hat, für die Delegation. Aus NRW ist der Intensivmediziner und Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung Professor Dr. Christian Karagiannidis nominiert.