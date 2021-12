Gütersloherin Wibke Brems auf Listenplatz 7 der Grünen

Gütersloh (gl) - Wibke Brems wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dem nächsten Landtag angehören. Am Freitagabend ist die Grüne Landtagsabgeordnete auf dem digitalen Landesparteitag auf den „sicheren siebten Platz“ gewählt worden, heißt es in einer Mitteilung der Grünen.

Fast 93 Prozent der Stimmen bekommen

„Mit diesem Ergebnis können wir gestärkt in den Wahlkampf um den Wahlkreis starten“, erklärt Sandra Reffold, Kreisverbandssprecherin der Grünen. „Das gibt ordentlich Rückenwind, denn damit hat Gütersloh weiterhin eine starke Stimme im Land.“

Die Gütersloherin Brems erhielt 92,7 Prozent der Stimmen. 240 Delegierte gaben ihr ihre Stimme, das beste Ergebnis des digital stattfindenden Parteitags. Die Bewerbungsreden der Kandidierenden wurden an die Delegierten aus Siegen gesendet. Dort sollte der Parteitag ursprünglich in Präsenz stattfinden.

2017 für stellvertretende Ministerpräsidentin nachgerückt

In ihrer Rede machte sich die 40-jährige Energieexpertin für Mut zur Veränderung stark und betonte, dass „Regierung nicht Synonym für Verhindern, sondern von Ermöglichen“ sein dürfe. „Ich bin sehr dankbar für diesen Vertrauensbeweis. Ich möchte NRW in den nächsten fünf Jahren mitgestalten und nach vorn bringen. Gütersloh kann eine starke Vertretung in Düsseldorf gut gebrauchen“, so Brems nach der Wahl.

Der letzte formale Schritt auf dem Weg zur Landtagswahl ist damit gegangen. Bei der Landtagswahl 2017 war Brems auf Platz 15 gewählt worden und rückte wenige Wochen nach der Wahl für die ausgeschiedene ehemalige stellvertretende Ministerpräsidentin Sylvia Löhrmann nach.