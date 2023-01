Güterslohs neuer Stadtkämmerer tritt seinen Dienst an

Reichen sich die Hand: (v. l.) Bürgermeister Norbert Morkes und der neue Stadtkämmerer und Beigeordnete für Finanzen, Recht, Ordnung und Technisches Gebäudemanagement Thomas Könnecker, an seinem ersten Arbeitstag im Gütersloher Rathaus

Gütersloh (gl) - Neues Jahr – neuer Job: Thomas Könnecker hat gleich mit dem neuen Jahr am Montag, 2. Januar, seinen Dienst im Gütersloher Rathaus angetreten und sein neues Büro bezogen. Vom Rat der Stadt Gütersloh war er Ende September zum Beigeordneten für den Geschäftsbereich zwei – Finanzen, Recht, Ordnung und Technisches Gebäudemanagement – der Stadt gewählt worden.

Vier Säulen

Gleichzeitig wurde der 56-Jährige auch zum Stadtkämmerer bestellt. Könnecker kommt künftig aus Osnabrück – wo er mit seiner Familie lebt – nach Gütersloh. Einer seiner ersten Wege führte ihn im Rathaus ins Bürgermeisterbüro. Im Gespräch mit Norbert Morkes machte der neue Beigeordnete deutlich: „Die Bereiche, die jetzt in meine Verantwortung fallen, stehen als vier Säulen nebeneinander. Der besondere Fokus, auch aus meiner Kämmererfunktion heraus, liegt natürlich im Bereich Haushalt und Finanzen. Ich freue mich auf alle Aufgaben gleichermaßen und weiß um die Verantwortung, die mir jetzt zuteil wird.“

Noch seien die Termine in seinem Kalender überschaubar, aber in der nächsten Woche ginge es schon richtig los. „Zunächst verschaffe ich mir einen Überblick, auch wenn mir die anstehenden Herausforderungen bereits bekannt sind. So haben wir auf der einen Seite die Haushaltskonsolidierung, die vordringlich ist. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch das enorme Potenzial der Stadt Gütersloh“, sagt der 56-Jährige bei seinem Antritt.

Geschäftsbereich neu zugeschnitten

„Tatsächlich ist es eine herausfordernde Zeit, in der Thomas Könnecker als Kämmerer bei der Stadt anfängt, aber ich setze viel Vertrauen in seine Kompetenz und sein Können“, sagt Norbert Morkes. Er freue sich auf die Zusammenarbeit und wünsche Könnecker viel Erfolg. „Wir werden ein gutes Team“, so Morkes bei der Übergabe eines kleinen Willkommenspakets. Auch Thomas Könnecker setzt auf vertrauensvolle Zusammenarbeit: „Ich bin sehr positiv aufgenommen worden und freue mich jetzt auf das Neue, meine Aufgaben und die vielen neuen Gesichter, denen ich begegne.“

Den Geschäftsbereich 2 einschließlich der Kämmerei hatte bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand im Frühsommer 2022 die Erste Beigeordnete Christine Lang geleitet. Für die Neubesetzung der Beigeordnetenstelle wurde der Geschäftsbereich neu zugeschnitten. Die zuvor zugehörigen Fachbereiche Grünflächen, Umweltschutz und Stadtreinigung wurden dem Geschäftsbereich fünf zugeordnet. Dafür wechselte der Fachbereich Technisches Gebäudemanagement in den Geschäftsbereich zwei.

Könnecker kommt vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in Münster, wo er die Finanzabteilung leitete und auch federführend zuständig war für die Steuerung der Gebäudeinfrastruktur (Bereitstellung, Neubau, Instandhaltung).