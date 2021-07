Hagedorn kauft Kranspezialisten

Gütersloh

Die einen reißen nicht mehr benötige Kraftwerke ab und wandeln das Gelände in neues Bauland um, die anderen sorgen für die Erneuerung veralteter Windkraftanlagen. Beide Unternehmen ziehen künftig mit dann insgesamt 1100 Mitarbeitern an einem Strang: Der Abbruchspezialist Hagedorn (700 Beschäftigte) aus Gütersloh hat den Kranspezialisten Wasel (400) aus Bergheim bei Köln übernommen. Zum Kaufpreis machten beiden Seiten am Dienstag keine Angaben.

Von Paul Edgar Fels