Hagedorn reißt Bertelsmann-Druckerei in Nürnberg ab

Vor einem Jahr schloss Bertelsmann die Tiefdruckerei in Nürnberg. Jetzt reißt Hagedorn sie ab. So laufen Fäden in Gütersloh zusammen.

Nürnberg/Gütersloh (gl/din) - An der Breslauer Straße in Nürnberg stemmt die Gütersloher Unternehmensgruppe Hagedorn ihr aktuell größtes Abbruchprojekt des Jahres und baut 600 000 Kubikmeter umbauten Raum zurück.

Sie galt einst als größte Druckerei Europas: Bei Prinovis an der Breslauer Straße in Nürnberg wurden Jahr für Jahr millionenfach Kataloge für Quelle, Otto oder Ikea gedruckt. Aber auch die Anlage in Nürnberg wurde laut Mitteilung von Hagedorn wie viele andere Druckereien in Deutschland Opfer der Digitalisierung.

Gelände umfasst zehn Hektar

Im April letzten Jahres endete der Betrieb bei der Bertelsmann-Tochter. 600 Arbeitsplätze fielen weg. Die Geschichte des Druckstandorts reichte zurück bis 1947.

Nun schafft die Hagedorn Unternehmensgruppe Platz für eine neue Zukunft. Auf der rund 100 000 Quadratmeter großen Fläche sollen ein neues Schulzentrum und ein modernes Gewerbegebiet entstehen. Für das Hagedorn-Team ist es das bisher größte Abbruchprojekt des Jahres. Denn nicht nur die Historie des Druckerei-Komplexes ist mächtig, auch die Tiefdruckmaschinen sind wahre Giganten.

18 Zentimeter dicke Stahlplatten

Jede Maschine – bestehend aus Stahl, technischen Kleinteilen und Druckfarbe – ist 600 Tonnen schwer und 18 Meter lang, ausgestreckt über drei Stockwerke. Dazu drei Meter breite Papierbahnen, die über hunderte von Umlenkrollen millimetergenau geführt wurden. Massive, 18 Zentimeter dicke Stahlplatten, zahllose Leitungen, riesige Abscheider für die Lösemittelrückgewinnung und die mächtigen Fundamente stellen das Hagedorn-Team beim Abbruch vor besondere Herausforderungen.

„Ein Gelände wie in Nürnberg bauen wir nicht alle Tage zurück. Bei solchen Dimensionen – 600 000 Kubikmeter umbauter Raum – brauchen wir nicht nur unsere leistungsstärksten Maschinen wie Deutschlands größtem Abbruchbagger, den KMC 1600. Nur mit gut durchdachter Planung schaffen wir innerhalb kurzer Zeit einen neuen Standort mit Zukunft“, sagt Hagedorn-Projektleiter Sebastian Watermann.

Auch Schüttflix hilft mit

Am Ende des gewaltigen Abbruchs bleiben voraussichtlich 180 000 Tonnen Recyclingmaterial übrig, die dem Stoffstrommanagement zugeführt werden müssen. Dank der digitalen Schüttgutplattform Schüttflix mit Sitz in Gütersloh sollen die kostbaren Reste an Stahl und Abbruchmaterialien auch über die Grenzen des süddeutschen Raums hinaus vermarktet werden.

Noch bis zum Jahreswechsel geht es auf der aktuell größten Baustelle weiter. Dann soll auf der 100 000 Quadratmeter großen Fläche wieder Leben einziehen und die Zukunft beginnen: Zum einen – dank der Nähe zur TU Nürnberg – als Hightech-Gewerbepark, zum anderen als Bildungsstandort für ein modernes Schulzentrum. Schon im kommenden Sommer könne der Bau beginnen, heißt es.