Heike Steinert stemmt sich mit Sport gegen Long Covid

In der Reha-Lungensportgruppe des Sankt-Elisabeth-Hospitals in Gütersloh arbeitet Heike Steinert (links) unter Aufsicht von Therapeutin Barbara Kramer daran, Long Covid zu überwinden.

Gütersloh (gl) - „Heute ist ein guter Tag“, sagt Heike Steinert und lächelt zufrieden. Sie hat Energie, fühlt sich wohl in ihrem Körper. Die Frau mit den blonden Locken steht im Sportdress im Gymnastikraum des Gütersloher Sankt-Elisabeth-Hospitals und wechselt ein paar Worte mit ihrer Therapeutin Barbara Kramer. Die Übungen waren herausfordernd, aber sie hat sie gemeistert. Das Training bringt Steinert weiter. Ob sie beim nächsten Termin des Long-Covid-Rehasports wieder einen guten Tag erwischen wird, ist ungewiss.

Langer Weg mit Rückschlägen und Erfolgen

Steinert kann sich nach der überstandenen Corona-Infektion im November 2020 noch immer nicht ganz auf ihren Körper verlassen, berichtet das Sankt-Elisabeth-Hospital. Dass es ihr heute wieder so gut gehe, sei ein langer Weg mit Rückschlägen und Erfolgen gewesen.

Ein Blick zurück: Als die 54-jährige Steinhagenerin sich mit Corona infizierte, gab es noch keinen Impfstoff. Vielleicht – so mutmaßt Steinert laut Bericht – wäre ihr Körper mit Immunisierung besser mit dem Virus fertiggeworden, hätte keine Langzeitsymptome entwickelt. Sie sei akut dreieinhalb Wochen krank gewesen. Ein milder Verlauf ohne Klinikaufenthalt mit Beschwerden wie Fieber, Halsschmerzen.

„Ärzte waren ratlos“

Wieder zurück in ihrem Beruf als Personalsachbearbeiterin sei sechs Wochen später ein herber Rückschlag gekommen. „Die Ärzte vor Ort waren ratlos und ich war es auch“, erinnert sich Steinert. Niemand kannte sich mit dem heute geläufigeren Krankheitsbild Long Covid aus. Im Gegenteil: Sie fühlte sich nicht ernst genommen und als Hypochonderin abgestempelt. Heike Steinert quälte sich mit starker Atemnot, ihre Lunge war angegriffen, das Volumen reduziert, teilt das Sankt-Elisabeth-Hospital mit.

Bleierne Müdigkeit, starker Haarausfall und ein Hautausschlag ähnlich wie bei einer Neurodermitis machten ihr zusätzlich zu schaffen. Sie fühlte sich nicht mehr wie sie selbst. Eine vierwöchige Rehabilitation auf der Insel Föhr brachte die Erkenntnis: „Ich bin tatsächlich krank. Ich bilde mir meine Symptome nicht ein“, schildert Steinert. Endlich ernst genommen zu werden, sei eine große Erleichterung gewesen.

Teilnehmerin der ersten Stunde

Übungen an frischer Luft, mehr Informationen zu Long-Covid und Gespräche mit Experten halfen weiter. Auf der Nordseeinsel bekam sie die Empfehlung, sich einer Reha-Lungensportgruppe anzuschließen. Zurück in der Heimat gab es jedoch kaum Angebote. Als im September 2021 in der Abteilung für Physikalische Therapie am Sankt-Elisabeth-Hospital eine Lungensportgruppe für Long-Covid begann, wurde Steinert Teilnehmerin der ersten Stunde.

Schäden an der Lunge beheben

Seither kommt Heike Steinert jeden Montag in die Trainingsstunde von Barbara Kramer. Die Therapeutin hat sich auf den Bereich Lungensport spezialisiert. Bei ihr stehen Dehnübungen für den Oberkörper, Kräftigung und Körperwahrnehmung auf dem Programm. Eine Corona-Erkrankung kann bleibende Schäden der Lunge und der Atemwege bewirken. Hierbei helfen gezielte Übungen. „Regelmäßiges Training ist wichtig“, rät Barbara Kramer. Heike Steinert kommt langsam wieder in den Bereich der alten Leistungsfähigkeit. Auch Wandertouren in Südtirol sind wieder möglich – an den mittlerweile überwiegend guten Tagen.

Teilnehmer benötigen von ihrem Arzt eine Verordnung für den Rehasport. Es sind Plätze im Kurs frei. Anmeldungen unter 05241/5077260 oder per E-Mail an pt@sankt-elisabeth-hospital.de.