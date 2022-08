Helfer bereiten sich auf Gütersloh International  vor

Kulinarische Spezialitäten, Tanz, Gesang, Folklore - das macht Gütersloh International aus. Am 20. August ist es wieder soweit.

Am Samstag, 20. August, ab 14.30 Uhr, gibt es nach zweijähriger Corona

Gütersloh (gl). Sie betreuen Folkloregruppen, kümmern sich um die Standbetreiber, weisen Gästen den Weg und sind bei der Veranstaltung Gütersloh International präsent: Vier Auszubildende und neun Sprachlotsen der Stadt Gütersloh gehören zum Helferteam rund um den Integrationsbeauftragten Frank Mertens.

Am Samstag, 20. August, ab 14.30 Uhr, gibt es nach zweijähriger Corona-Pause auf dem Theodor-Heuss-Platz vor der Stadthalle wieder eine bunte Mischung aus dem, was Gütersloh International ausmacht. Die Besucher dürfen sich auf zahlreiche kulinarische Spezialitäten, Tanz, Gesang, Folklore und vieles mehr freuen – alles mit dem Ziel, einander kulturell näher zu kommen.

Abläufe beim Bühnenprogramm werden untrestützt

Gut erkennbar und ausgestattet mit weißen T-Shirts, die mit dem Logo von Gütersloh International bedruckt sind, unterstützt das Team die Abläufe beim Bühnenprogramm und ist während der gesamten Veranstaltung zwischen den rund 40 Ständen unterwegs. Mareike Lohmeier, aktuell Auszubildende im Büro des Integrationsbeauftragten, ist zum ersten Mal dabei und freut sich auf ihren Einsatz: „Ich komme aus Detmold und lerne Gütersloh International dieses Jahr das erste Mal kennen. Daher freue ich mich um so mehr, dass ich die Möglichkeit habe, hinter die Kulissen zu blicken und Frank Mertens bei den Vorbereitungen und Planungen zu unterstützen. Ich konnte schon einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen kennenlernen und kann nur jedem empfehlen, sich dieses Fest nicht entgehen zu lassen.“

Es kann in vielen Sprachen geholfen werden

Das Helferteam kann bei Fragen in vielen Sprachen weiterhelfen und behält bei der Veranstaltung laut Ankündigung der Stadt alles im Blick, was zum reibungslosen Ablauf gehört.

Zu Gütersloh International werden Tausende Besucher aus der Stadt und aus der Umgebung erwartet. „Man trifft sich, lernt sich kennen und feiert zusammen. Das Motto ,Gemeinsam leben in Gütersloh’ wird gleich zu Beginn der Veranstaltung mit einer Hand-in-Hand-Eröffnung corona-konform mit bunten Bändern gefeiert“, so die Veranstalter in der Mitteilung.