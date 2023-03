Herzebrock-Clarholzer gestalten Moses Geschichte neu

Herzebrock-Clarholz (gl) - Ein Konzert der besonderen Art hat jüngst in der Gnadenkirche in Clarholz stattgefunden. Vikarin Madita Nitschke und Kantor Jan Weige von der Evangelischen Versöhnungs-Kirchengemeinde nahmen am Wochenende die Zuhörer mit auf eine literarisch-musikalische Reise durch die Bibelgeschichte von Moses aus dem Alten Testament, wie es jetzt in einer Mitteilung der Kirchengemeinde heißt.

Text und Musik lassen die Geschichte lebendig werden

Madita Nitschke las den Anwesenden während des Konzerts die Geschichte von Mose in der Fassung der Gütersloher Erzählbibel einfühlsam und ausdrucksstark vor. Zwischen und während der Lesung überzeugte Jan Weige mit zum Textinhalt passenden Improvisationen am Klavier – „kraftvoll, zurückhaltend oder traurig“.

Das Zusammenwirken zwischen Text und Musik ließ die Besucher die Geschichte von Mose und den zehn Plagen sowie dem Auszug aus Ägypten auf besondere Art und Weise miterleben. Ergänzt wurde die Lesung durch den Gesang der Besucher. Insbesondere der Refrain des bekannten Spirituals „Go Down Moses“ unterstrich deren Aussage. Ein langer Applaus der Zuhörer folgte laut Mitteilung der Darbietung.

„Musik um 11“ wandert durch die Kirchen

Zum Hintergrund: Weil die Stadtkirche Rheda bis kurz vor Ostern aus Energiespargründen geschlossen bleibt, wanderte die Marktmusik von Januar bis März an den ersten Samstagen jedes Monats durch alle Gemeindebezirke der Evangelischen Versöhnungs-Kirchengemeinde.

Unter dem Titel „Musik um 11“ war die Konzertreihe im Januar in der Kreuzkirche Wiedenbrück, im Februar in der Friedenskirche in Langenberg und nun im März in der Gnadenkirche in Clarholz zu Gast. Anlässlich der Wiedereröffnung der Stadtkirche Rheda am Samstag, 1. April, wird um 17 Uhr ein Konzert stattfinden. Mit dabei ist auch das Angekreuzt-Kammerorchester, das dieses Konzert feierlich mitgestalten wird.