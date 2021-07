Hilfe für Hochwasseropfer aus Kreis Gütersloh

Mehr als 130 Einsatzkräfte aus dem Kreis Gütersloh sind am Mittwoch in die vom Starkregen besonders betroffenen Gebiete nach Hagen, Sundern und Euskirchen ausgerückt.

Mit Blaulicht machten sich Feuerwehrleute aus dem Kreis Gütersloh am Mittwoch auf den Weg in die Hochwassergebiete.

Mit Blaulicht eilten sie ihren Kameraden, aber besonders der dortigen Bevölkerung zur Hilfe. Bereits am Mittwochnachmittag war ein Patiententransportzug für bis zu zehn Patienten nach Hagen ausgerückt, um den dortigen Regelrettungsdienst zu unterstützen. Ein Teil der rund 30 Einsatzkräfte vom Roten Kreuz und vom Malteser Hilfsdienst wurde auch bei der Evakuierung eines Pflegeheimes benötigt.

Großpumpe schafft 5000 Liter pro Minute

Am frühen Abend rückten dann etwa eine Dutzend Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerkes aus, um im sauerländischen Sundern zu helfen. Mit einer Großpumpe, die bis zu 5000 Liter pro Minute saugen kann, machten sich insgesamt drei Einsatzfahrzeuge auf den Weg. Da sie sich auf einen mehrtägigen Einsatz eingestellt haben, nahmen sie auch Feldbetten und Schlafsäcke mit.

Am späten Abend folgte dann noch eine weitere Anforderung, 40 Mitglieder des THW aus verschiedenen Ortsverbänden sollten sich an der Unterkunft unweit der Verler Straße in Spexard treffen, um im Sauerland Sandsäcke zu füllen. Zugführer Christian Machenschall erreichte dann aber gegen 0.30 Uhr die Nachricht, dass aufgrund nachlassenden Regens diese Einsatzkräfte zunächst nicht mehr benötigt würden.

Hilfe in Euskirchen

Gegen Mitternacht trafen sich an der Aurea-Rastanlage an der Autobahn 2 auf einem Firmenparkplatz rund 70 Feuerwehrleute aus dem Kreis Gütersloh sowie 21 DRK-Helferinnen und Helfer, um mit Pumpen in Euskirchen weitere Hilfe zu leisten.