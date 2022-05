Hochkaräter bei „Vier Jahreszeiten“ in Gütersloh

Singer-Songwriter Jamie Cullum ist am 9. November zu Gast in Gütersloh.

Gütersloh (sek) - Mit einem Trommelwirbel haben die künstlerischen Leiter des Theaters Gütersloh, Karin Sporer und Christian Schäfer, das Programm der Saison 2022/2023 der „Vier Jahreszeiten“ präsentiert.

Sopranistin Diana Damrau bestreitet Auftakt

Den Auftakt am 8. September macht mit Diana Damrau eine der seit mehr als 25 Jahren gefragtesten Sopranistinnen auf den internationalen Bühnen. Als wären Opernfans nicht genug verwöhnt, wird der Opernstar – ganz außergewöhnlich – von Xavier de Maistre, einem der weltbesten Harfenisten, begleitet.

Zu den Künstlern, die weltweit ganze Stadien füllen und als Grenzgänger ihr Genre überschreiten, gehören Topleute wie Jamie Cullum, Martin Grubinger und ZAZ. „Schon lange standen sie auf der Wunschliste“, sagt Schäfer lächelnd.

Mit Hartnäckigkeit und berühmten Vorgängern im Programm habe er sie schließlich „hergelockt“. Wer kennt nicht die Titelmelodie des Films „Gran Torino“ von Clint Eastwood? Das Multitalent Jamie Cullum jettet nicht nur zwischen Jazz, Pop und Rock, sondern ist auch ein hervorragender Entertainer. Am 9. November wird er mit seiner rauchig-rauen Stimme sein Publikum in Gütersloh begeistern.

Martin Grubinger kehrt zurück

Eine der gefragtesten Sopranistinnen weltweit ist Diana Damrau.Bereits vor neun Jahren umjubelter Gast bei den „Vier Jahreszeiten“, soll es, so hört man, am 15. März 2023 eines seiner letzten Konzerte sein: Martin Grubinger & Friends. Gespannt sein darf man auf den Multipercussionisten, der sich unbestritten zum Botschafter seines Instruments gemacht und es salonfähig für den klassischen Konzertbetrieb gemacht hat.

Bliebe noch als letzte Überraschung die unverkennbare Stimme von Isabelle Gefrroy aus Tours in Frankreich. Kurz ZAZ genannt, fing sie einst als Straßenmusikerin an, bereist heute die Welt und wird gern mit Edith Piaf und Ella Fitzgerald verglichen. Mit Songs wie „Je veux“ und dem neuesten Hit „Imagine“ wird sie am 31. Mai 2023 begeistern.

500 Karten zur Hälfte im Abo- und Einzelverkauf

Die verfügbaren 500 Karten gehen je zur Hälfte in den Abonnement- und in den Einzelverkauf. Trotz der augenblicklichen Ungewissheiten in der weltpolitischen Lage sind die Preise unverändert geblieben.

Begann ihre Karriere als Straßenmusikerin: Isabelle Gefrroy alias ZAZ.Man darf gespannt sein auf vier echte Höhepunkte eines grandiosen, vielfältigen Programms, das sich durch die Unterstützung der Sponsorengemeinschaft Kultur Plus verdankt, zu der Bertelsmann, Hagedorn, Nobilia, Beckhoff und Miele sowie die Volksbank Bielefeld-Gütersloh, die Sparkasse Gütersloh-Rietberg und die Stadtwerke Gütersloh zählen. Stolz dürfen die Organisatoren von einem Markenzeichen der Stadt sprechen, das seinesgleichen in Deutschland sucht. Niederschwellig Kultur auf so hohem Niveau anzubieten, ist kaum zu übertreffen.

Abo-Verkauf startet am 14. Mai

Der Abo-Verkauf für die „Vier Jahreszeiten“ startet am 14. Mai um 9 Uhr bei Gütersloh Marketing, Berliner Straße 63. Aufgrund der zu erwartenden großen Nachfrage werden nicht mehr als vier Abos pro Person verkauft. Einzeltickets sind ab 18. Juni in den üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich.