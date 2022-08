Hochkaräter beim literarischen Herbst in Gütersloh

Der literarische Herbst der Buchhandlung Markus in Gütersloh hat in diesem Jahr elf Veranstaltungen mit Autoren zu bieten.

In diesem Jahr wartet der literarische Herbst der Buchhandlung Markus wieder mit einem vollen Programm auf. Auf elf Autorinnen und Autoren freuen sich Elke (links) und Vera Corsmeyer.

Gütersloh (akl) - Im vergangenen Jahr coronabedingt in etwas abgeschwächter Form, geht es beim literarischen Herbst der Buchhandlung Markus in diesem Jahr wieder in die Vollen. Elf Veranstaltungen mit literarischen Leckerbissen haben Inhaberin Elke Corsmeyer und ihre Tochter Vera auf die Beine gestellt.

Auf ein buntes Programm mit alteingesessenen Autoren ebenso wie mit Debütanten können sich die Besucherinnen und Besucher freuen. Ein hochkarätiger Autor konnte nur dank einer glücklichen Fügung gewonnen werden.

Kulinarisch-literarischer Genuss

Auf mögliche coronabedingte Einschränkungen sei man vorbereitet, betont Elke Corsmeyer. Die Veranstaltungen finden, mit Ausnahme des Auftakts, nicht in der Buchhandlung Markus, sondern wie im vergangenen Jahr im Bambi-Kino, im Ringhotel Appelbaum, im Evangelisch Stiftischen Gymnasium sowie auf dem Meierhof Rassfeld statt.

Los geht es am Donnerstag, 25. August. Die Autorin Anne Stern schreibt über außergewöhnliche Frauen im Berlin des 19. und 20. Jahrhunderts – und über die älteste Berliner Chocolaterie „Sawade“. „Die Gäste erwartet ein literarisch-kulinarischer Genuss zum Auftakt“, sagt Vera Corsmeyer. Denn die Lesung aus ihrem Roman „Drei Tage im August“ wird abgerundet mit einer Pralinen-Verkostung aus dem Hause Sawade, präsentiert von „feine dinge“.

Gütersloherin kommt mit Debüt-Roman

Am Dienstag, 13. September, liest Alex Capus aus seinem Roman „Susanna“: die turbulente Geschichte einer emanzipierten Frau. Es folgt am Donnerstag, 15. September, Kerstin Rubel mit ihrem Buch „Gekommen, um zu bleiben“. „In klugen Porträts nähert sie sich Frauen, die sich ihren Lebenstraum auf dem Land erfüllen“, beschreibt Vera Corsmeyer, was die Gäste erwartet.

Eine Gütersloherin kommt am Donnerstag, 22. September, ins Bambi-Kino: Kerstin Brune mit ihrem Debüt-Roman „Die Jahre des Maulwurfs“. „Ihre lakonischen Beiträge aus ihrer Lehrerinnentätigkeit und ihren Alltagsbeobachtungen sind großartig“, betont Elke Corsmeyer. „Sie hat den Blick für das Skurrile und Abseitige.“ In ihrem Roman geht es für die Erzählerin zurück in ihr Heimatdorf. Mit einem ausgestopften Maulwurf – aber ohne ihre Freundin Tanja, die verschwunden ist.

Heiter und schräg mit psychoaktiven Pflanzen

Ab Ende September folgen die Schweizer Autorin Seraina Kobler mit dem Zürich-Krimi „Tiefes, dunkles Blau“, mit Oliver Bottini einer der großen deutschen Krimiautoren mit „Einmal noch sterben“ und Shelly Kupferberg, die in ihrem Buch „Isidor“ den Werdegang ihres Urgroßonkels nachzeichnet. Die freie Journalistin beschäftigt sich mit zahlreichen Facetten jüdischen Lebens, „Isidor“ ist ihr erstes Buch.

Heiter und schräg wird es mit Kat Menschik und Jakob Hein. Es geht um den Konsum psychoaktiver Pflanzen. Die Trips, beschrieben von Psychiater und Autor Hein, werden farbenprächtig illustriert von Menschik.

Krimi-Abend mit Drei-Gänge-Menü

Schon mehrmals zu Gast war der schottische Autor Martin Walker mit den Fällen des „Chef de police“ Bruno. Doch Walker kann nicht nur Krimi. Auch seine Kochbücher sind preisgekrönt. Davon inspiriert gibt es bei der Veranstaltung im Hotel Appelbaum ein Drei-Gänge-Menü.

Simone Buchholz, sonst für ihre Krimis bekannt, kommt mit ihrem Roman „Unsterblich sind nur die anderen“. Den Abschluss der Reihe bildet Rafik Schami, der laut Elke Corsmeyer nur dank einer glücklichen Fügung im Austausch mit dem Verlag Hanser gewonnen werden konnte. Einer ihrer Kunden habe schon öfter nach ihm gefragt, bisher habe Corsmeyer ihm stets erwidert, dass sie nun mal nicht zaubern könne. Umso mehr fühle sie sich geehrt, dass Schami nun doch kommt. „Er ist ein Geschichtenerzähler wie aus dem Bilderbuch“, sagt Vera Corsmeyer aus eigener Erfahrung. „Wenn er erzählt, vergisst man alles um sich herum.“

Das ist das Programm

Donnerstag, 25. August, 19.30 Uhr Buchhandlung Markus: Anne Stern liest aus „Drei Tage im August“.Dienstag, 13. September, 19.30 Uhr, Bambi-Kino: Alex Capus mit „Susanna“.Donnerstag, 15. September, 19.30 Uhr, Meierhof Rassfeld: Kerstin Rubel liest aus „Gekommen, um zu bleiben“.Donnerstag, 22. September, 19.30 Uhr, Bambi-Kino: Kerstin Brune liest aus „Die Jahre des Maulwurfs“.Donnerstag, 29. September, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek: Seraina Kobler liest aus „Tiefes, dunkles Blau“.Donnerstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, Bambi-Kino: Oliver Bottini liest aus „Einmal noch sterben“.Donnerstag, 11. Oktober, 19.30 Uhr, Bambi-Kino: Shelly Kupferberg liest aus „Isidor“.Dienstag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, Bambi-Kino: Kat Menschik und Jakob Hein präsentieren ihr Werk „Illustriertes Kompendium der psychoaktiven Pflanzen“.Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr, Hotel Appelbaum: Martin Walker liest aus „Tête-à-Tête“, moderiert von Oliver Rachner.Mittwoch, 2. November, 19.30 Uhr, Bambi-Kino: Simone Buchholz liest aus „Unsterblich sind nur die anderen“.Donnerstag, 3. November, 19.30 Uhr, Evangelisch Stiftisches Gymnasium: Rafik Schami präsentiert sein Werk „Mein Sternzeichen ist der Regenbogen“.

Auch das Literaturkino im Bambi wird es in diesem Jahr wieder geben. Geplant sind Veranstaltungen zu den Filmen „Im Freibad“ nach dem Buch von Doris Dörrie und „Mittagsstunde“ nach dem Werk von Dörte Hansen. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.

Unter dem Titel „Markus empfiehlt“ ist für November die persönliche Nachlese des literarischen Jahres geplant.

Mit der Treuekarte können Besucher Stempel sammeln und an der literarischen Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es Buchpakete mit signierten Exemplaren und Eintrittskarten zu der Vorstellung der Jahresfavoriten.

Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf in der Buchhandlung Markus, telefonisch unter 05241/28888 sowie im Internet.

