In sechs Kommunen im Kreis Gütersloh müssen Hühner, Enten und Co. ab sofort im Stall bleiben: Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in Rietberg-Varensell gilt in Gütersloh, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock und Verl eine Aufstallpflicht.

Nach Ausbruch der Geflügelpest in Varensell verhängt der Kreis Gütersloh Aufstallpflicht - weiterer Fall in Verl bestätigt

Die Allgemeinverfügung des Kreises Gütersloh ist eine vorbeugende Maßnahme gegen die weitere Ausbreitung der Geflügelpest. Alle Geflügelhalter in den sechs Städten und Gemeinden im Südkreis müssen mit dem heutigen Tag Geflügel in geschlossenen Ställen beziehungsweise Schutzvorrichtungen unterbringen. So soll die Übertragung auf Wildvögel verhindert werden.

„Die Stallpflicht gilt, bis sie wieder per Allgemeinverfügung aufgehoben wird“, teilt der Kreis mit.

Am vergangenen Wochenende hatte das Friedrich-Löffler-Institut den Ausbruch der Influenza in einem Bestand mit rund 8000 Tieren in Rietberg bestätigt. Sie mussten getötet werden.

Inzwischen gibt es einen weiteren Fall in Verl. Beim zweiten bestätigten Fall ist ein Bestand mit rund 270 Gänsen, Enten, Hühnern und Schwänen betroffen. Die endgültige Bestätigung, dass es sich um die hochansteckende aviäre Influenza handelt, kam im Laufe des Tages vom Friedrich-Löffler-Institut. Es wurde unmittelbar die Tötung des Tierbestandes veranlasst.

Zudem gibt es einen weiteren Verdachtsfall, der noch abgeklärt werden muss.

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt muss aufgrund der vermutlich zwei Ausbrüche im Kreisgebiet bei Hausgeflügel beziehungsweise in Nutztierbeständen mit weiteren Ausbrüchen gerechnet werden, heißt es im Amtsblatt zur Aufstallverfügung. Aufgrund der hochinfektiösen Viruserkrankung und der bereits amtlich festgestellten Ausbrüche im In- und Ausland kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Erreger bereits in andere Bestände verschleppt beziehungsweise aus anderen Beständen eingeschleppt wurde.

Als Geflügel gelten Fasane, Puten, Gänse, Enten, Legehennen, Rebhühner, Perlhühner und Sträuße. Auch Futter und Einstreu sollen laut Mitteilung des Kreises so abgesichert werden, dass Wildvögel keinen Zugang dazu haben. Alle Maßnahmen zielen darauf, dass sich die Geflügelpest nicht weiter ausbreitet.

„Wie bei Ausbrüchen der Geflügelpest in den vergangenen Jahren wurde bei der Risikobewertung des Kreises Gütersloh zugrunde gelegt, dass der Kreis Wildvogeldurchzugsgebiet für wildlebende Watt- und Wasservögel ist und dass im Kreis Gütersloh mehrere Feucht- und Rastgebiete vorhanden sind“, heißt es abschließend.