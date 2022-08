Hund „Prinz“ ist wieder im Gütersloher Tierheim

Der Malinoi-Mix-Rüde war in der Nacht zu Montag aus dem Gütersloher Tierheim an der Straße in der Worth gestohlen worden. Der Hund befand sich in seinem Zwinger, als er aus diesem befreit wurde. An mehreren Stellen waren Bleche der äußeren Verkleidung gelöst.

Nach Zeugenhinweisen konnten Polizeibeamte den Hund am Nachmittag gegen 15 Uhr bei einem 33-jährigen Gütersloher feststellen. Der Mann war im Stadtgebiet an der Brockhäger Straße mit dem Malinois-Mischling unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 33-Jährige keine Vorbeziehung zu dem Hund. Der Gütersloher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.