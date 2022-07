ICE „Gütersloh“: Wiedersehen in Stuttgart

Gütersloh (din) - Da haben sich zwei (wieder-)getroffen. Als der ICE im Jahr 2004 am Gütersloher Bahnhof auf den Namen der Kreisstadt getauft wurde, hieß die Bürgermeisterin Maria Unger und an ihrer Seite am Bahnsteig stand der damalige Gütersloher Fuhrmann Hans-Peter Conredel.

Jetzt entdeckte das frühere Stadtoberhaupt den in die Jahre gekommenen Intercity-Express am Stuttgarter Hauptbahnhof und schickte ein Foto samt Gruß ins heimische Rathaus.

Gütersloh-Airbus wurde verkauft

Er fährt also noch, der ICE „Gütersloh“, und wenn man ganz genau hinschaut, spiegelt sich Maria Unger in dessen Fenster. Getauft wurde der 360 Meter lange Zug damals mit Fuhrmanns Dunkel. In vergangenen Jahr hatte ein Bahnsprecher erklärt, der Zug habe bereits an die 15 Millionen Kilometer abgerissen.

Bei der Taufe 2004 war das 1991 in Betrieb genommene Gefährt der ersten ICE-Generation schon 13 Jahre alt. 2017 wurde er mit einem modernen Zugsicherungssystem nachgerüstet. Und voraussichtlich 2024 wird er noch einmal einer Rosskur unterzogen, damit er noch weitere Jahre laufen kann.

Stellt sich die Frage: Was ist eigentlich aus dem Lufthansa-Airbus geworden, der 1992 in Frankfurt im Beisein einer Delegation aus OWL auf den Namen „Gütersloh“ getauft wurde. Ende 2013 wurde die Maschine außer Dienst gestellt und verkauft, hieß es vor vier Jahren.

Der Name soll aber auf ein Nachfolgemodell übertragen worden sein, das auf Kurz- und Mittelstrecken flog. Ob die Maschine die Corona-Krise wohl überstanden hat?