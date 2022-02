Im Einsatz für die Gleichberechtigung

Zahlreiche Veranstaltungen gibt es zum Internationalen Frauentag Anfang März. Was alles in Gütersloh los ist.

Gütersloh (gl) - Zum Internationalen Frauentag am 8. März gibt es in Gütersloh ein Programm mit vielfältigen Veranstaltungen: Mit dem „Frauenkalender 2022“ wollen Institutionen, Verbände und Parteien aus dem Kreisgebiet Mädchen und Frauen informieren, unterhalten und vernetzen.

Angebote für alle Altersgruppen

Unter dem Motto „Gemeinsam voran – kommt mit!“ sind von Dienstag, 1. März, bis Mittwoch, 6. April, Vorträge, Film, Konzerte, Infoabende, Workshops und Aktionen (in Präsenz und digital) für alle Altersgruppen und für unterschiedliche Interessen geplant.

„Als wir im vergangenen Herbst mit den Planungen begonnen haben, konnten wir nicht vorhersehen, dass weiterhin traditionsreiche Angebote pausieren oder digital stattfinden müssen“, erklärt Inge Trame, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gütersloh, die zur Vorbereitungsgruppe gehört.

Benachteiligen sichtbar machen

„Jedoch ist einiges möglich, und wir freuen uns, in diesem Jahr wieder zu verschiedenen Formen der Begegnung einladen zu können.“ Lisa-Marie Becker von den Jusos Gütersloh ergänzt: „Es ist nach wie vor wichtig, dass Benachteiligungen von Frauen sichtbar und thematisiert werden.

Wir brauchen an vielen Stellen einen frauenspezifischen Blick, denn nur so kann es eine gleichberechtigte Gestaltung der Gesellschaft geben.“ Das vielfältige Programm des Frauenkalenders reicht von einem Tanzworkshop, angelehnt an die Methode „Danse Vita“, am 5. März über die Kleidertauschparty „Girls support Girls“ am 19. März bis hin zu zum Vortrag „Digital Empowerment – Starke Frauen im Internet“ der Frauenberatungsstelle in Kooperation mit der Volkshochschule Gütersloh am 17. März.

Veganes Frauenfrühstück

Um das Thema vegane Ernährung geht es beim Angebot der Arbeitslosenselbsthilfe (ASH) Gütersloh am 1. März. Ebenfalls am 1. März findet das Internationale Frauenfrühstück der Gleichstellungsstelle der Stadt Gütersloh statt – in diesem Jahr erneut digital.

Das Grüne Frauenforum lädt für den 11. März zum Filmabend „Die Unbeugsamen“ ein. Am 16. März gibt Professorin Dr. Andrea Kaimann vom Campus Gütersloh der Fachhochschule Bielefeld im Rahmen des Angebots „Frauen-Profile“ Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

Der Frauenkalender liegt in der Stadtbibliothek Gütersloh und bei Gütersloh Marketing aus. Auf Anfrage wird er auch verschickt. Das aktuelle Programm ist online abrufbar auf der Homepage der Stadt Gütersloh. Kurzfristige Änderungen im Programm seien aufgrund von Corona nicht auszuschließen, heißt es in der Mitteilung. www.gleichstellung. guetersloh.de

Der Hintergrund

Zum ersten Internationalen Frauentag am 19. März 1911 demonstrierten Frauen in Europa und den USA für das allgemeine Wahlrecht. Auf der zweiten internationalen Konferenz der Kommunistinnen 1921 wurde der 8. März als einheitliches Datum für den Internationalen Frauentag beschlossen.

Dieses Datum erinnert an den Streik der Textilarbeiterinnen im Jahr 1917 in Sankt Petersburg. Dieser Streik leitete die Februarrevolution und den Sturz des Zaren ein und hatte das Ende des Kriegs sowie die wirtschaftliche und politische Umwälzung in Russland zur Folge.

Seitdem orientiert sich das Programm des Internationalen Frauentages an den jeweiligen aktuellen, landesspezifischen und/oder gesellschaftlichen Problemen, die zu geschlechtsspezifischen Benachteiligungen führen. Auch in der Stadt Gütersloh wird der Internationale Frauentag als Aktionsmonat jedes Jahr mit vielen Veranstaltungen vorbereitet und begangen.