Immobilienpreise  in Gütersloh ziehen weiter an

Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen sowie Wohnbauland in Gütersloh haben im vergangenen Jahr deutlich zugelegt.

Bauland wie hier am Orionweg ist gefragt. Die Preise steigen kräftig.

Gütersloh (gl) - Für wesentliche Bereiche dieser Teilmärkte sind die Preise insbesondere seit 2017 stark gestiegen und erreichen Jahr für Jahr neue Höchstwerte. Das gibt der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Gütersloh mit seinem Vorsitzenden Bernhard Tegelkämper bekannt.

Preisentwicklung von plus 14,7 Prozent

2021 betrug die Preisentwicklung plus 14,7 Prozent. Dementsprechend wurden vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte deutlich höhere Bodenrichtwerte für Wohnbauland beschlossen. Dies ist allerdings gebietsweise zum Teil unterschiedlich.

Für den individuellen Wohnungsbau wurde für den Bereich der Stadt Gütersloh in mittlerer Lage ein gebietstypischer Bodenrichtwert von 390 Euro pro Quadratmeter festgestellt, in guter Lage sind es 670 Euro pro Quadratmeter und in einfacher Lage 270 Euro. Eine Grundlage der Beschlüsse waren Kauffälle über Bauplätze von Wohnbauland.

Bei den gebrauchten Ein- und Zweifamilienhäusern betrug die Preisentwicklung plus 8,5 Prozent. Ein gebrauchtes Einfamilienhaus als Einzelhaus kostete im Jahr 2021 im Durchschnitt 452.000 Euro. Bei gebrauchten Doppel- und Reihenendhäusern waren es 353.000 Euro und bei gebrauchten Reihenmittelhäusern 281.000 Euro (ohne Erbbaurechte).

Eigentumswohnungen 14,9 Prozent teurer

Bei den Eigentumswohnungen erhöhten sich die Preise im Jahr 2021 für gebrauchte Objekte um 14,9 Prozent, bei den Neubauten waren es 3,4 Prozent. Im Durchschnitt wurden für gebrauchte Eigentumswohnungen 2350 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gezahlt. Bei den Neubauten waren es 3670 Euro pro Quadratmeter. Werte für Garagen, Carports und Stellplätze sind in diesen Preisen nicht enthalten.

Hintergrund Die Anzahl der umsatzrelevanten Verkäufe ist 2021 um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dabei betrug der Anteil des Wohnungs- und Teileigentums am Gesamtumsatz 42 Prozent. Die bebauten Objekte hatten einen Anteil von 38 Prozent und die Unbebauten von 20 Prozent. Die Angaben beziehen sich auf das Stadtgebiet von Gütersloh und wurden vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Gütersloh ermittelt. Der örtliche Gutachterausschuss ist ein zentrales Element der amtlichen Grundstückswertermittlung. Eine wesentliche Grundlage ist die Kaufpreissammlung. Von allen Kaufverträgen über Immobilien in der Stadt Gütersloh erhält der Gutachterausschuss eine Kopie. Die aktuellen Daten zum Grundstücksmarkt wurden im Wesentlichen auf der Grundlage der 2021 abgeschlossenen Kaufverträge ermittelt und vom Gutachterausschuss beschlossen. Die vom Gutachterausschuss beschlossenen Daten der Wertermittlung werden im jährlich erscheinenden Grundstücksmarktbericht veröffentlicht. Landesweites zentrales Element zur Bereitstellung der Daten für die Wertermittlung ist das Bodenrichtwertinformationssystem Nordrhein-Westfalen.

Im Durchschnitt wurden 2021 für eine gebrauchte Eigentumswohnung 189 000 Euro gezahlt. Eine neu errichtete Wohnung kostete 338 000 Euro (ohne Erbbaurechte). 2021 wurden insgesamt 919 umsatzrelevante Kauffälle mit einem Geldumsatz von 310,02 Millionen Euro registriert. Dabei ist der Geldumsatz um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und hat erstmals die 300 Millionen Euro überschritten. Der größte Anteil beim Umsatz entfiel auf die bebauten Grundstücke mit 59 Prozent (182,49 Millionen Euro), gefolgt vom Wohnungs- und Teileigentum mit 29 Prozent (89,26 Millionen Euro) und den unbebauten Grundstücken mit 12 Prozent (38,27 Millionen Euro).

In diesen Daten sind die teilmarktspezifischen Kauffälle über Erbbaurechte enthalten. Diese hatten laut Mitteilung der Stadt mit 83 Kauffällen einen Anteil von insgesamt 19,43 Millionen Euro.

Die Grafik spiegelt die Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt in Gütersloh wider. Dabei ist das Jahr 1994 mit 100 Prozent angesetzt. Am stärksten sind die Preise für Baugrundstücke gestiegen.