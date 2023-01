In Gütersloh werden dringend Sternsinger gesucht

Kaspar, Melchior und Balthasar ziehen am Wochenende wieder von Haus zu Haus. Für die Sternsinger-Aktion in Gütersloh werden noch Kinder gesucht.

Das Dreikönigssingen gilt als weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren: Die drei Sternsinger Emanuel, Manuel und Tia (alle 13) hatten am ersten Tag des neuen Jahres eine besondere Aufgabe. In ihren Sternsingergewändern trugen sie bei der Neujahrsmesse im Petersdom bei der Gabenprozession das Brot zum Altar und standen dabei direkt vor Papst Franziskus.

Gütersloh (rebo). Am 6. Januar ist wieder Tag der Heiligen Drei Könige. Und auch in Gütersloh sind Kinder eingeladen, im Rahmen der Sternsinger-Aktion als Kaspar, Melchior und Balthasar von Haus zu Haus zu ziehen, den Segen Gottes zu den Menschen zu bringen, und für das Päpstliche Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ um eine kleine Spende zu bitten.

Auch Erwachsene können mitmachen

Für den Besuch der Menschen in den Gütersloher Ortsteilen werden übrigens dringend noch Kinder – und Erwachsene – gesucht, die als Sternsinger unterwegs sein wollen. Wegen der Corona-Pandemie musste in den vergangenen beiden Jahren auf die Aktion in gewohnter Form verzichtet werden, erläutert Eva-Maria Dierkes, Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Gütersloh. Sie möchte Kinder und Jugendliche jetzt wieder motivieren, sich als Sternsinger zu engagieren. „Es ist so ein wichtiger Einsatz. Und in diesem Fall sind Kinder für Kinder unterwegs.“

Es sei egal, welche Konfession die Sternsinger hätten, betont Dierkes. Auch Eltern und junge Erwachsene würden gesucht – um als Begleitperson die Sternsingergruppen zu begleiten. Oder auch, um selbst als Sternsinger loszuziehen. In Bruder Konrad sind seit mehreren Jahren auch Erwachsenen-Gruppen unterwegs – und sie werden in vielen Wohnungen bereits freudig erwartet.

Asien ist das Schwerpunktland

Wer bei der Sternsinger-Aktion mitmachen will, kann spontan zu folgenden Orten kommen: St. Pankratius: Freitag, 6. Januar, 9 Uhr Treffen im Pfarrheim; Christ König: Freitag, 6. Januar, 17 Uhr Treffen im Pfarrheim; Heilige Familie: Samstag, 7. Januar, 15.30 Uhr, Treffen in der Jugendfreizeitstätte neben der Kirche; Liebfrauen: Samstag, 7. Januar, 9 Uhr, Treffen im Pfarrheim; Heilig Geist: Samstag, 7. Januar, 16.30 Uhr Treffen im Hedwigsheim neben der Kirche; Herz Jesu (ebenfalls für St. Friedrich/ St. Marien): Freitag, 6. Januar, 16 bis 18 Uhr Treffen im Jugendhaus Don Bosco; St. Bruder Konrad: Freitag, 6. Januar, 15.30 bis 17.30 Uhr Treffen im Pfarrheim. Wer noch Fragen zu der Aktion hat, kann sich direkt an Gemeindereferentin Eva-Maria Dierkes, 05241/5040921, wenden.

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2023. Asien ist in diesem Jahr Schwerpunktland. Mit dem Erlös der Sternsingeraktion wird unter anderem die ALIT-Stiftung in Indonesien unterstützt, die sich für Kinderschutz und Kinderpartizipation einsetzt.