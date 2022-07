In Halle und Gütersloh zugeschlagen: Polizei schnappt Autoknacker

Den Erkenntnissen der Ermittler zufolge waren die Tatverdächtigen ausgestattet mit Bestelllisten aus Litauen nach Deutschland eingereist und über Wochen aktiv. Der gut organisierten und gewerbsmäßig handelnden Bande werden in dem Zeitraum mehr als 40 Taten im westfälischen Raum vorgeworfen.

So hatten die Täter in den vergangenen Wochen im Kreis Gütersloh und in umliegenden Kreisen die schlüssellose Entriegelung (Keyless-Go-Systeme) der Autos geknackt oder die Scheiben eingeschlagen. Ihr Hauptaugenmerk hatte nach fachmännischer Demontage insbesondere auf Scheinwerfern, Navigationsgeräten, digitalen Tachoeinheiten und Lenkrädern gelegen.

Auffällig: Die Fahrzeuge waren zum Teil von den Abstellorten weggefahren und erst in der Nähe ausgeschlachtet worden. In vier Fällen (Gütersloh, Halle, Greven und Lippstadt) hatten die Diebe die Fahrzeuge komplett geklaut.

Nach wochenlangen Ermittlungen nahmen Beamte der Kriminalpolizei Gütersloh die Tatverdächtigen schließlich am frühen Freitagmorgen (8. Juli) in Lippstadt fest. Dabei stellten sie in einer Mietwohnung umfangreiches Diebesgut und auch Tatwerkzeuge sicher.

Zur Aufklärung dieser Taten richteten die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Kriminalpolizei Gütersloh in enger Abstimmung eine Ermittlungskommission ein. Die beiden vorläufig festgenommenen Litauer wurden noch am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, der in der Folge die bereits erlassenen Untersuchungshaftbefehle verkündete.