In Pavenstädt sind an Christi Himmelfahrt die Kühe los

Endlich wieder - in Gütersloh wird am Donnerstag darauf gewettet, an welche Stelle eine Kuh ihr Geschäft verrichtet. Beim Kuhfladen-Roulette.

Gütersloh (gl) - Der Schützenverein Pavenstädt von 1929 lädt für den Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag (zugleich Vatertag) zum 15. Mal zum Kuhfladenroulette ein. Veranstaltungsort ist wieder die Wiese auf dem Sportplatzgelände am Pavenstädter Weg 10. Direkt neben dem Schützenhaus entsteht ein großes Roulette-Feld. Im Mittelpunkt dieser kultigen Veranstaltung stehen Kühe und ihre Fladen.

Ein großer Teil der Schützenhauswiese wird zu einer ausgemessenen und umzäunten Kuhweide. Diese Kuhweide wiederum wird in 200 exakt gleich große Quadrate aufgeteilt und dient als Spielfläche.

Wohin fällt der Fladen?

Bevor die erste Kuh das Spielfeld betritt, darf gewettet und gesetzt werden. Wohin fällt der erste Fladen? Wer ist der glückliche Besitzer des oder der Quadrate? Glücklich kann sich schätzen, wer ein solches Feld sein eigen nennt. Denn lässt eine Kuh ihr Geschäft dort fallen, wartet ein Geldpreis von bis zu 300 Euro pro Durchgang.

Eine Jury prominenter Vertreter aus Politik, Kultur, Kirche und Vereinen der Stadt wird über die Einhaltung der Spielregeln wachen. Das 15. Kuhfladen-Roulette beginnt um 11 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen. Zeitgleich öffnet das Wettbüro.

Der erste Wertungsdurchgang startet gegen 12.45 Uhr. Jeder Wertungsdurchgang dauert maximal 45 Minuten. Sollte in dieser Zeit kein Fladen zu Boden fallen, so gewinnt das Feld, in dem die Kuh mit ihrer rechten Vorderklaue steht. Die Preisgelder werden laut Ankündigung vor dem nächsten Durchgang ausgezahlt.

Tagesausflug mit der Familie

Ob für einen kleinen Abstecher auf der Vatertags-Tour oder einen Tagesausflug mit der ganzen Familie: Die Veranstaltung bietet auch ein Rahmenprogramm mit Kinderbelustigung, großer Hüpfburg, Wettmelken an der Riesenkuh Olga, Schnupperkursen im Bogen- und Blasrohrschießen und vielen weiteren Überraschungen bietet für Jung und Alt.

In den Spielpausen und zum großen Finale folgt rockige Live-Musik mit dem Ahlener Duo „Dimi on the Rocks“. Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Pommes, Bier, Sekt und alkoholfreie Getränken werden ebenfalls angeboten. Die Veranstaltung endet voraussichtlich gegen 18 Uhr.

Tierschutz wird beachtet

Beim Kuhfladen-Roulette „wird keinem Tier Leid zugefügt“, versichert der Veranstalter. Erfahrene Tierhalter und Landwirte gewährleisteten einen artgerechten Ablauf der Veranstaltung sowie „die optimale Versorgung der Hauptdarsteller vor, während und nach dem Spiel“. Parkmöglichkeiten gibt es am Veranstaltungsgelände, am Kreishaus an der Herzebrocker Straße, auf dem Schulhof der Pavenstädter Grundschule, Pavenstädter Weg 60 und am Westring. Weitere Infos unter: www.sv-pavenstädt.de und www.facebook.com/KuhfladenRoulettePavenstadt