Intrigen und Geheimnisse bei Hamlet in Gütersloh

Gütersloh (upk) - Wer kennt ihn nicht, den Theaterklassiker „Hamlet“ aus der Feder von William Shakespeare? Eine uralte Thematik, zu der der italienische Barockkomponist Francesco Gasparini (1661 bis 1720) eine Oper geschrieben hat, von der noch Fragmente erhalten sind. Stoff für das Theater Niedersachsen und seinen Intendanten Oliver Graf, der in den vergangenen Jahren gern literarische Themen auf der Bühne seines Hauses präsentiert hat.

Inspiration auch für den Hamburger Komponisten Friedrich Schwenk, der das 1712 entstandene, noch erhaltene Liederbuch Gasparinis bearbeitet, entstaubt und durch eigene Musik ergänzt hat. Entstanden ist eine Oper in zwei Akten, die am Donnerstag, nach ihrer Uraufführung in Hildesheim am 3. September, in der Regie von Amy Stebbins auch im Theater Gütersloh Begeisterung entfachte. Gesungen wurde die Oper „Ambleto“ in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln.

Bruder ermordet, um regieren zu können

Um selbst zu regieren, hat Fengone (Yohan Kim) seinen Bruder, den dänischen König, ermorden lassen und dessen Witwe Gerilda (Neele Kramer) geheiratet. Nach einem Mordanschlag fühlt sich Fengone verfolgt und sieht in seinem Neffen Ambleto, dem rechtmäßigen König, eine Gefahr.

Felix Mischitz in der Rolle des Ambleto täuscht Wahnsinn vor, um sich zu schützen. Weitere Protagonistin ist Ambletos Geliebte Veremonda (Sonja Isabel Reuter), die nicht nur von dem jungen Prinzen, sondern auch von Fengone und dem königlichen General Valdemaro (Eddie Mofokeng) begehrt wird. Um Liebe buhlt auch die dänische Prinzessin Ildegarde (Kathelijne Wagner), Fengones ehemalige Geliebte, die am Ende in einer Beziehung mit Valdemaro ist.

Verschwörung, Erpressung, Machtmissbrauch

Verschwörung, Erpressung, Machtmissbrauch: Treibende Kraft hinter den Intrigen ist Fengones Vertrauter Siffrido (Julian Rohde), Hauptmann der königlichen Garde, der zunächst blass und angepasst, am Ende aber mutig zum Schwert greift und Ambleto den Weg bahnt. Wie heißt es so treffend im Flyer: „Die musikalische Sprache der mächtig ohnmächtigen Männer in dieser Oper ist eindeutig: Drohgebärden, hohle Phrasen, platte Koloraturen, sentimentale Liebesschwüre.“ Am Ende verschwinden alle Akteure in der Kulisse – jeder hinter einer anderen Tür.

Was das Stück ausmacht, sind nicht nur die stringente Inszenierung von Amy Stebbins und Anna Siegrots kongenial daherkommende puristische Bühne mit ihren zehn Türen sowie die Kostüme, sondern auch und besonders die beeindruckenden, noch jungen Stimmen des Ensembles.

Grandiose koloraturstarke Sopranistinnen

Bariton Felix Mischitz, der mal lyrisch, dann wieder dramatisch daherkam. Yohan Kim mit seiner klaren und starken Tenorstimme gefiel ebenso wie der aus Südafrika stammende Bariton Eddie Mofokeng mit seinen Koloraturpassagen und Tenor Julian Rohde.

Gut besetzt waren auch die Frauenrollen mit den grandiosen koloraturstarken Sopranistinnen Sonja Isabel Reuter und Kathelijne Wagner sowie Mezzosopranistin Neele Kramer. Viel Applaus bekamen auch der Chor und das gut aufgelegte Barockorchester sowie sein Dirigent Florian Ziemen. Kurz: Eine Barockoper, die sich sehen und hören lassen konnte.