Isselhorster Presbyter treten geschlossen zurück

Gütersloh (gl/din) - Die sechs ehrenamtlichen Mitglieder des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Isselhorst haben geschlossen ihren Rücktritt erklärt. Darüber informierte Pfarrer Frank Schneider, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Gütersloh, am Montag in einer Mitteilung des Kirchenkreises. Der Rücktritt werde am 14. April rechtskräftig.

„Damit wollen wir den Weg für einen echten Neuanfang in der Evangelischen Kirchengemeinde Isselhorst frei machen“, lautet die einhellige Begründung der scheidenden Ehrenamtlichen laut Mitteilung. Im Sonntagsgottesdienst haben Siegfried Goldbeck, Annette Haase, Eckhard Hanneforth, Michael Kremer, Dr. Dieter Krug und Sandra Wildeboer die Gemeinde demnach über diesen Schritt informiert.

Gesprächsbereitschaft signalisiert

In der Mitteilung heißt es weiter: Mit großem Engagement und externer Beratung habe das Presbyterium ein Gebäudekonzept erstellt, um die finanzielle Situation der Kirchengemeinde zu konsolidieren. Nach der Vorstellung dieses Konzepts in einer Gemeindeversammlung habe es heftige Kritik gegeben. Eine Initiative habe dem Presbyterium ein Protestschreiben mit mehr als 1000 Unterschriften übergeben.

„Natürlich haben wir Gesprächsbereitschaft signalisiert, um mit einem Gegenvorschlag ein funktionierendes Konzept zu erarbeiten. Leider sehen wir kein anderes Konzept, das die finanzielle Situation unserer Kirchengemeinde verbessern könnte“, werden die Presbyter zitiert.

Der Kreissynodalvorstand des Evangelischen Kirchenkreises Gütersloh, der zusammen mit Superintendent Schneider die Amtsgeschäfte des Kirchenkreises führt, wird auf seiner Sitzung am 6. April einen Bevollmächtigtenausschuss für Isselhorst einberufen, der bis zur nächsten Presbyteriumswahl im Jahr 2024 die Gemeinde leiten wird.

Ausschuss soll die Gemeinde leiten

Der Ausschuss soll im Gespräch mit der Gemeinde, den Gruppen und Kreisen ein zukunftsfähiges Gebäude- und Finanzkonzept für die Kirchengemeinde erstellen. Dabei müssen die Beschlüsse der westfälischen Landeskirche zur Kooperation der Kirchengemeinden auf dem Stadtgebiet Gütersloh berücksichtigt werden.

Auf der Internetseite der Gemeinde erklären die Presbyter: „Gemeinsam stehen wir in einer hochbrisanten und belastenden Situation, die sich wahrscheinlich bis zum Ende unserer regulären Amtszeit nicht auflösen lassen wird. Einen echten Neuanfang, wie er mehrfach gefordert wurde, kann es nach unserer Auffassung nur mit neuen Presbyteriumsmitgliedern geben.“

Und weiter: „Der öffentliche Widerstand und die fehlende Unterstützung des Superintendenten unterstreichen die Aussichtslosigkeit, die Konsolidierung unseres Gemeindehaushalts noch in dieser Legislaturperiode zu einem Erfolg führen zu können. Wir sind auch nicht mehr bereit, die Kritik für alle Dinge auf uns zu nehmen, die wir eigentlich nicht zu verantworten haben.“

Was geplant war

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, eines Rückgangs bei den Gemeindegliederzahlen und der Kirchensteuereinnahmen hatte das Presbyterium im November vorigen Jahres in einer Informationsversammlung Beschlüsse zur künftige Raumstruktur der Gemeinde vorgestellt. So sollten das heutige Gemeindezentrum und das Gebäude der Kindertagesstätte an der Steinhagener Straße abgerissen werden. Ebenfalls abgerissen werden sollten die beiden ehemaligen Pfarrhäuser an der Steinhagener Straße 32 und 34.

Auf dem Gelände der Pfarrhäuser sollte ein Investor eine Kindertagesstätte mit fünf Gruppen errichten. Die Kirchengemeinde wäre Mieter. Das Gemeindebüro sollte im Gebäude der neuen Kita untergebracht werden. Das Gemeindezentrum sollte im dritten Obergeschoss des Neubaus entstehen. Für die Jugendarbeit wollte das Presbyterium Räume in der alten Schule anmieten.

Emotionale Reaktionen auf Abrisspläne

Das Gelände des ehemaligen Gemeindezentrums und der Kita wollten die Verantwortlichen in Erbpacht an einen Investor abgeben, der dort Ein- und Mehrfamilienhäuser bauen sollte. Auf diese Weise sollte die Gemeinde langfristig finanziell abgesichert werden.

Allerdings war schon in einer früheren Gemeindeversammlung deutlich geworden, wie stark bei vielen Isselhorstern die emotionale Bindung an das Gemeindezentrum ist. Es bildete sich die Initiative Demokratische Gemeinde Isselhorst, die auch aus ökologischen Gründen für einen Erhalt des Gemeindehauses und der Kita eintrat. Das Gemeindehaus sei auch so etwas wie das kulturelle Zentrum des Dorfes, hieß es. Am 11. März wurden mehr als 1000 Unterschriften an das Presbyterium übergeben.